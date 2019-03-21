Дзюбозависимость. Кто добудет путёвку на Евро, если Артём полгода не забивает

Сборная России по футболу стартует в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года. По сравнению с чемпионатом мира и даже с матчами Лиги наций национальная команда значительно изменилась. О том, в каком составе сборная начнёт отбор, — в материале Лайфа.

Герои ЧМ на месте

С оговоркой на закончивших карьеру более или менее все лидеры сборной образца домашнего чемпионата мира снова в строю.

Марио Фернандес продолжает показывать стабильно высокий уровень в ЦСКА. Недавно даже принёс клубу победу.

Александр Головин вместе с "Монако" постепенно приходит в себя.

Денис Черышев не обращает внимания на негодование болельщиков "Валенсии" и периодически выдаёт очень яркие матчи.

Артём Дзюба не забивает более тысячи минут, но продолжает быть полезным "Зениту", а в сборной остаётся лидером и капитаном.

Нет никаких сомнений, что эта четвёрка продолжит играть важную роль в команде Черчесова в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Правда, на самом деле это должен был быть секстет, но спартаковцы Роман Зобнин и Илья Кутепов из-за травм были вынуждены покинуть расположение национальной команды.

Привыкаем без Акинфеева

С момента ухода Игоря Акинфеева из сборной России прошло почти полгода, и болельщики уже почти научились с этим жить. Сборная научилась точно: Черчесов сформировал тройку голкиперов, которая за время Лиги наций и товарищеских матчей стала неизменной. Первым номером национальной команды стал вратарь лидера чемпионата России "Зенита" Андрей Лунёв.

Когда он здоров, именно он играет в воротах. Однако если с Лунёвым что-то не так, его успешно подменяет вратарь пока ещё действующего чемпиона страны "Локомотива" Маринато Гилерме. Динамовец Антон Шунин при Черчесове пока так и не сыграл за сборную, но стабильно туда призывается.

Что интересно, после чемпионата мира позиция Лунёва как первого номера вопросов не вызывала. То есть вызывала, конечно, раз журналисты постоянно спрашивали об этом Черчесова, но он всегда давал однозначный ответ. А перед игрой с Бельгией главный тренер от ответа ушёл. Так что, не исключено, он готовит какой-то сюрприз.

Свежая кровь

Обычно к главному тренеру сборной России возникают вопросы о вызове или невызове того или иного игрока. Но, кажется, в этот раз Черчесов не оставил критикам даже шанса осудить его решение. В частности, его заявка подкупила наличием в списке внушительного числа новичков. Дело даже не в том, что кто-то вызывается впервые, вопрос стоит несколько иначе.

Тот же Чалов уже вызывался в сборную, но пока не играл. Черчесов планомерно подпускает молодых игроков к основе, создавая задел на будущее. Это не может не мотивировать футболистов и не вызывать уважения у болельщиков.

Максим Беляев совсем не юнец, ему уже 27 лет. Но его пример показывает, что игрой на стабильно хорошем уровне можно добиться вызова в сборную. Причём не так важно, в каком клубе. Черчесов объяснил вызов защитника тульского "Арсенала" именно так.

Вячеслав Караваев — это история о том, как все вокруг ждали-ждали и наконец-то дождались. Воспитанник ЦСКА довольно давно играет в Европе, пусть и не в самых больших клубах. В этом сезоне — в голландском "Витессе", который тренирует Леонид Слуцкий. Караваев стал там самым стабильным футболистом и закономерно "дослужился" до сборной.

Ильзата Ахметова вызывали и в прошлый раз, но тогда он получил повреждение и не смог поехать в сборную. В этот раз полузащитник ЦСКА получит шанс дебютировать за национальную команду. Молодой и креативный футболист, способный управлять игрой в центре поля, — это то, чего команде Черчесова иногда не хватает.

Фёдор Чалов прямо сейчас — лучший бомбардир Российской премьер-лиги. Его дебют за взрослую команду — вопрос времени. В последних матчах Лиги наций главный тренер не стал бросать юного форварда в бой, в том числе наверняка потому, чтобы на него потом не спускали всех собак. В матче с Казахстаном он вполне может впервые выйти на поле в футболке сборной России. А может, Черчесов готовит его как секретное оружие для бельгийцев, кто знает.

Три Фёдора

Обращает на себя внимание новое и немного неожиданное трио Фёдоров, которое теперь образовалось в сборной России. И ведь каждый из них прошёл непростой путь, чтобы сейчас оказаться в национальной команде.

Чалов в прошлом году ещё ездил на сборы с молодёжной сборной, но даже там тренер не всегда в него верил. Теперь у форварда ЦСКА все шансы заиграть за взрослую команду.

Кудряшов сбежал из безденежного "Рубина" только этой зимой, и его выбор многих удивил. Защитник оказался в чемпионате Турции, причём в команде, которая лидирует в турнирной таблице. Однако Фёдор с ходу закрепился в составе, даже забил решающий мяч в дебютном матче. Черчесов видел это с трибун.

Смолов после чемпионата мира сменил "Краснодар" на "Локомотив" и первое время не вызывался в сборную. Черчесов чётко дал понять, что не хочет отвлекать форварда от адаптации в новом коллективе. Сейчас период акклиматизации в Черкизове прошёл, и Фёдор вновь полезен в клубе и нужен в сборной.

Потери критичны?

Из-за повреждений из сборной были вынуждены уехать Роман Зобнин и Илья Кутепов, а в последний момент Черчесов вызвал 35-летнего Жиркова, который после чемпионата мира за национальную команду не играл. Выглядит как жест отчаяния, но на самом деле всё не так плохо. Дело в том, что позиция левого защитника в сборной России дефицитная уже десять с лишним лет. Собственно, и Жиркова Гус Хиддинк в своё время вынужденно опустил в оборону, хотя раньше Юрий играл ближе к атаке и даже выдавал вот такие шедевры за ЦСКА.

Что касается Зобнина с Кутеповым, то их отсутствие не может радовать, но и слишком огорчаться по этому поводу не стоит. У нас есть кому играть и в обороне, и в полузащите. Причём это же концепция Черчесова: незаменимых нет. Он построил механизм таким образом, что сборная более или менее одинаково играет при разных наборах игроков. Это тот идеал, к которому должна стремиться национальная команда.

Мы готовы к отбору?

В Бельгию и Казахстан отправился вполне боеспособный состав. Совсем не тот, что был на ЧМ, немного отличающийся от того, что играл в Лиге наций. Но ведь сейчас на повестке дня совершенно другой турнир — отбор Евро-2020. Это пиршество футбола пройдёт сразу в 12 городах Старого Света, в том числе в Санкт-Петербурге, а значит, на одну двенадцатую часть будет для нас домашним. А турниры на родной земле, как выяснилось, получаются у нашей команды удачными. Осталось только туда попасть. Любой ценой.

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