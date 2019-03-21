Отпечатки Исинбаевой и гибель фанатов. Что скрывает стадион, где сыграет Россия

Первый матч отборочного турнира на чемпионат Европы наша сборная проведёт в Брюсселе против команды Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна. Предлагаем вам познакомиться с этой ареной поближе.

На фоне современных и красивых стадионов в России, построенных к чемпионату мира, наверное, большинство других будет блекнуть. Домашняя арена сборной Бельгии по футболу — как раз этот случай. Он был построен в 1930 году. И об этом говорит многое.

Находится стадион Бодуэна на северо-западе столицы Бельгии недалеко от таких достопримечательностей, как парк "Мини-Европа" и Атомиум. На территории перед самой ареной небольшой сад. С первого взгляда всё очень аккуратно и чисто.

А вот внутри становится сразу заметно, что арена 1930 года... Больше всего удивляют сиденья на трибунах: выцветшие, грязные и местами покрытые мхом. Как на них сегодня будут сидеть зрители — вопрос.

Кстати, вот к чему нет вопросов, так это к газону. Он очень хорошего качества.

Стадион принимал много крупных турниров, таких как финалы Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов) в 1958, 1966, 1974 и 1985 годах, Кубка кубков (1964, 1976, 1980, 1996 годы), финал чемпионата Европы — 1972, где сборная ФРГ разгромила СССР (3:0), матчи Евро-2020 и другие. Обо всех этих событиях напоминают фотографии, развешанные на стенах стадиона.

На этой арене давали концерты многие звёзды. И афиши этих мероприятий тоже можно увидеть на стенах.

К 1985 году стадион оказался в плохом состоянии, он буквально осыпался. Из-за этого во время финала Кубка европейских чемпионов, где встречались "Ливерпуль" и "Ювентус", произошла трагедия. Обрушилась стена, и в давке погибло 39 фанатов... После случившегося на арене долгое время проходили соревнования по лёгкой атлетике.

Так, там выступала наша прославленная прыгунья с шестом Елена Исинбаева. На стенах этой арены даже красуется отпечаток её ладони с автографом.

Можно увидеть майки, кроссовки и других известных легкоатлетов. Они лежат под стеклом прямо на столах в пресс-центре стадиона.

Сама арена сменила несколько названий. Изначально стадион назывался "Юбилейный", затем — "Эйзель", а с 1995 года до настоящего момента носит имя в честь Бодуэна I.

Матч Бельгия — Россия на этом стадионе состоится уже сегодня и начнётся в 22:45 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую трансляцию. Не пропустите!

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