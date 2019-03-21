"Салават Юлаев" и "Авангард" в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

Уже в следующих матчах команды могут завершить серии и оформить выход в третий раунд турнира.

В Восточной конференции команды сыграли четвёртые матчи второго раунда Кубка Гагарина.

"Салават Юлаев" в родных стенах одержал третью победу над победителем Восточной конференции — "Автомобилистом" — 4:2. Гости почти в три раза перебросали хозяев, но забить смогли лишь дважды.

Уфимцы в первом периоде отправили три шайбы в ворота Якуба Коваржа. Отличились Семёнов в большинстве, Гиматов и Ларсен.

"Автомобилист" ответил голом Паре в середине периода.

Во втором отрезке матча Кемппайнен увеличил разрыв в счёте — 4:1. Всё, что удалось сделать екатеринбуржцам, — это забросить вторую шайбу усилиями Дениса Бодрова в третьем периоде — 4:2.

"Салават" одержал третью победу в серии (3-1) и одним коньком катнул в полуфинал Кубка Гагарина.

Во второй четвертьфинальной паре Восточной конференции "Авангард" в Балашихе сломил сопротивление "Барыса"— 3:1. Счёт был открыт на восьмой минуте второго периода. У "ястребов" отличился Александр Яремчук. Казахстанцы через минуту, играя в большинстве, смогли восстановить равновесие. Мэтт Фрэттин забросил свою седьмую шайбу в плей-офф — 1:1.

Всё решил третий период, в котором омичи дважды поразили ворота "Барыса". Дубль на счету Максима Чудинова — 3:1.

"Авангард" впереди в серии (3-1). Омичам осталось одержать одну победу, чтобы оформить выход в следующий раунд турнира.

Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала.