"Салават Юлаев" и "Авангард" в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

В Восточной конференции команды сыграли четвёртые матчи второго раунда Кубка Гагарина.
"Салават Юлаев" в родных стенах одержал третью победу над победителем Восточной конференции — "Автомобилистом" — 4:2. Гости почти в три раза перебросали хозяев, но забить смогли лишь дважды.
Уфимцы в первом периоде отправили три шайбы в ворота Якуба Коваржа. Отличились Семёнов в большинстве, Гиматов и Ларсен.
ФилиПАПА отпраздновал рождение дочери. #КубокГагарина pic.twitter.com/dU05cd6KBW— КХЛ (@khl) 20 марта 2019 г.
"Автомобилист" ответил голом Паре в середине периода.
Во втором отрезке матча Кемппайнен увеличил разрыв в счёте — 4:1. Всё, что удалось сделать екатеринбуржцам, — это забросить вторую шайбу усилиями Дениса Бодрова в третьем периоде — 4:2.
"Салават" одержал третью победу в серии (3-1) и одним коньком катнул в полуфинал Кубка Гагарина.
Во второй четвертьфинальной паре Восточной конференции "Авангард" в Балашихе сломил сопротивление "Барыса"— 3:1. Счёт был открыт на восьмой минуте второго периода. У "ястребов" отличился Александр Яремчук. Казахстанцы через минуту, играя в большинстве, смогли восстановить равновесие. Мэтт Фрэттин забросил свою седьмую шайбу в плей-офф — 1:1.
Всё решил третий период, в котором омичи дважды поразили ворота "Барыса". Дубль на счету Максима Чудинова — 3:1.
ЧУДИНОВ ОТ СВОЕЙ СИНЕЙ! #КубокГагарина pic.twitter.com/bPR9Fpey3h— КХЛ (@khl) 20 марта 2019 г.
"Авангард" впереди в серии (3-1). Омичам осталось одержать одну победу, чтобы оформить выход в следующий раунд турнира.
Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала.
- "Салават Юлаев" — "Автомобилист" — 4:2 (в серии 3-1)
- "Авангард" — "Барыс" — 3:1 (в серии 3-1)
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