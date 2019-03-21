СМИ выяснили, почему Черчесов не вызывает игроков "Рубина" в сборную

По информации журналистов, у главного тренера сборной России произошёл конфликт с руководством казанского клуба.

Когда официальный твиттер сборной России по футболу огласил состав национальной команды на матч отборочного турнира к Евро-2020, аккаунт "Рубина" ответил на него мемом с Джоном Траволтой, который не понимает, что происходит.

Дело в том, что впервые за 2,5 года что Черчесов руководит сборной, в составе команды не оказалось ни одного игрока казанского клуба. По информации издания "БИЗНЕС Online", здесь действовал не только спортивный принцип. Журналисты утверждают, что у Черчесова случился серьёзный конфликт с руководством "Рубина" на почве невыплаты зарплаты игрокам команды.

Якобы главный тренер сборной использовал своё влияние, чтобы в приоритетном порядке выбить из клуба долги Фёдору Кудряшову и Сослану Джанаеву. По информации издания, Черчесов обратился лично к вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец, которая поручила разобраться в ситуации министру спорта Татарстана Владимиру Леонову. В итоге клуб в первую очередь рассчитался именно с Джанаевым и Кудряшовым, которые уже покинули команду. Однако руководству не понравилось, что Черчесов вмешивается в дела клуба. Главный тренер якобы в ответ на это перестал вызывать игроков "Рубина" в сборную.

Более того, "БИЗНЕС Online" утверждает, что оба футболиста незадолго до этой ситуации сменили агента, начав работать с Аланом Агузаровым — агентом Черчесова, через которого тот, по информации журналиста Василия Уткина, влияет на игроков.

Сам Черчесов накануне только развёл руками после вопроса об этом, отметив, что не в курсе ситуации.