Американскую фигуристку подозревают в намеренном травмировании соперницы на ЧМ

Южнокорейская сторона утверждает, что американка специально порезала их спортсменке ногу коньком.

На чемпионате мира по фигурному катанию разыгрываются нешуточные страсти. Пока российские болельщики ожидают продолжения олимпийской дуэли между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, соперничество, выходящее за рамки спорта, развернулось между фигуристками из Америки и Южной Кореи.

Делегаты из Южной Кореи подали жалобу на фигуристку из США Мэрайю Белл. Как сообщает Straits Times, представители азиатского государства считают, что американка намеренно пыталась травмировать их фигуристку Лим Ын Су. Якобы Белл на тренировке перед короткой программой столкнулась с кореянкой и порезала ей ногу коньком. Отмечается, что Лим специально каталась как можно ближе к бортику, чтобы никому не мешать, но Белл это не остановило.

Мэрайя Белл и Лим Ын Су занимаются у одного тренера — Рафаэля Арутюняна. По данным Straits Times, 22-летняя американка весь сезон издевалась над 16-летней кореянкой.

Международный союз конькобежцев начал расследование по этой ситуации.

Несмотря на травму, Лим выступила в короткой программе на чемпионате, заняв пятое место. Белл оказалась на шестом. Выиграла же россиянка Алина Загитова.

Отметим, что эта ситуация похожа на легендарный случай на чемпионате США 1994 года, когда фигуристке Нэнси Керриган пытались сломать ногу полицейской дубинкой. Впоследствии её соперница Тоня Хардинг призналась, что знала о готовящемся нападении, а его участником был бывший муж фигуристки. Об этой истории снят фильм "Тоня против всех" с Марго Робби в роли Тони Хардинг.