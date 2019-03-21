Соперником Махачева на турнире UFC в России стал 22-летний армянин из Краснодара

Топовый российский боец из команды Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев узнал наконец имя своего следующего соперника на предстоящем турнире UFC Fight Night, который пройдёт 20 апреля в Санкт-Петербурге. Им стал 22-летний житель Краснодара Арман Царукян.

Ислам Махачев (16-1-0), по мнению Хабиба Нурмагомедова, это будущий чемпион UFC в лёгком весе, пояс которого Орёл пока оберегает. Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова дебютировал в "восьмиугольнике" 23 мая 2015 года и за прошедшие почти четыре года пребывания в UFC провёл шесть поединков, выиграв в пяти из них. Единственным обидчиком Ислама в профессиональной карьере стал бразилец Адриану Мартинс, одолевший дагестанца нокаутом в первом раунде. На данный момент Махачев идёт на серии из четырёх побед и входит в топ-20 рейтинга легковесов UFC.

В последние месяцы упорно ходили слухи, что следующим оппонентом 27-летнего махачкалинца станет топовый американский борец Кевин Ли, занимающий пятую строчку рейтинга организации, но всё же в UFC посчитали, что Исламу пока ещё рано биться с оппозицией такого класса. По словам менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова, с Махачевым представители топ-15 попросту отказываются выступать. Сообщил об этом на своей странице в "Инстаграме" и Хабиб Нурмагомедов, отметивший, что сразу четыре представителя рейтинга UFC из топ-15 отказались от боя с Махачевым. "Ислам находится, так скажем, в переходном периоде карьеры", — говорит Орёл. — "Топовые бойцы отказываются с ним драться, а с кем попало и сам Ислам не хочет драться, так как у него четыре подряд победы в UFC".

22-летний Арман Царукян (13-1-0) — это, конечно, не кто попало, но всё же для российского бойца поединок против топового соотечественника станет дебютом в лучшей лиге мира. Согласно "Википедии", Царукян тренируется в Хабаровске и периодами — на острове Пхукет в Таиланде, в известном лагере Tiger Muay Thai. Арман идёт на серии из 12 побед, включая бои в рамках организации S-70, известной присутствием в ложе для почётных гостей президента России Владимира Путина.

Дебютант UFC в этом противостоянии является суровым андердогом, но, как зачастую бывает в подобных случаях, на стороне Царукяна голод и желание показать себя на весь мир. Хватит ли этого для победы над таким грозным соперником, коим является Махачев, сложно сказать…

Что касается Ислама, то он попросту не имеет права на осечку в предстоящем сражении, но в то же время и победа никак не скажется на рейтинге дагестанца в UFC. С другой стороны, Махачев не выходил в клетку с июля прошлого года и ему крайне важно выйти на бой, пусть и против соперника с не самым громким именем в мире ММА.