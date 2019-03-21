Российские фигуристы провалили короткую программу на ЧМ, выиграл чемпион мира

Лучший из представителей России Михаил Коляда занял лишь десятое место, Лазукин — 11-й, Самарин — 20-й.

Если в женском одиночном катании у России есть отличные шансы завоевать не одну, а сразу несколько медалей, то в мужском дела обстоят куда хуже. После короткой программы слабо верится в попадание россиян даже в пятёрку сильнейших.

Первым из наших фигуристов выступал дебютант мировых первенств Андрей Лазукин. Победитель финала Кубка России откатал программу без падений и срывов элементов, однако слабый контент оставил бойфренда Елизаветы Туктамышевой лишь на 11-й строчке — у него 84,05 балла.

Позицией выше расположился двукратный чемпион России Михаил Коляда, замкнув первую десятку. В его пассиве целых два сорванных элемента, но отсутствие падений позволило ему с результатом 84,23 балла зацепиться за топ-10.

Куда хуже дела обстоят у вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Он исполнил сложнейший прыжок — четверной флип, — однако до этого успел превратить четверной лутц в двойной, лишившись всех баллов за этот элемент. В итоге Самарин набрал лишь 78,38 балла и с трудом квалифицировался в произвольную программу с 20-го места.

С точки зрения борьбы за промежуточный подиум чемпионата мира всё получилось куда интереснее. Главный фаворит, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, вернувшись в строй после травмы, полученной в России, неожиданно для всех пустил "бабочку" на четверном сальхове. Тем не менее больше ошибок японец не допустил и после своего проката временно возглавил протокол, а зрители по традиции забросали лёд жёлтыми медведями, которых еле успевали убирать.

Однако в итоговом протоколе Ханю, набравшего без малого 95 баллов, в итоге обошли два американца. Джейсон Браун не сделал ни одного четверного прыжка, но безупречно исполнил свою программу, что позволило ему занять второе место с результатом 96,81. А первое место с большим отрывом занял действующий чемпион мира Нэтан Чен, который взорвал зал зажигательной программой и едва не поставил мировой рекорд, заработав 107,40 балла.

Борьба за медали у мужчин развернётся 23 марта в 11:30 по московскому времени, когда участники представят произвольные программы.