Аршавин стал послом Евро-2020

Бывший футболист "Зенита", "Арсенала" и "Кайрата" оказался единственным россиянином в списке из легенд.

Бывший российский футболист Андрей Аршавин вошёл в число послов Евро-2020. В список попали легендарные футболисты из 12 европейских стран — хозяек грядущего турнира. Аршавин будет продвигать турнир вместе с Алессандро Дель Пьеро, Тьерри Анри, Луишем Фигу, Кларенсом Зеедорфом и другими звёздами прошлого.

Аршавин стал одним из героев Евро-2008, где Россия выиграла бронзовые медали, а сам Андрей забил два гола и попал в символическую сборную турнира.

Напомним, что матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Дублине, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Квалификационный турнир стартует сегодня, 21 марта. Сборная России начинает борьбу поединком против Бельгии. Начало матча — в 22:45 по московскому времени, Лайф проведёт текстовую трансляцию поединка.

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