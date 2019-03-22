Сборная России после поражения от Бельгии едет в Нурсултан. Что её там ждёт?

Сразу после сложнейшего матча в Брюсселе, который закончился для нашей команды поражением, сборная России по футболу отправляется на вторую игру отборочного цикла Евро-2020 против команды Казахстана. Встреча должна состояться в столице, которая меняет название с Астаны на Нурсултан. Что нужно знать о грядущем сопернике — в материале Лайфа.

Разгромили шотландцев

Первое, что нужно знать о сборной Казахстана, — это её невероятный старт в этом отборочном цикле. Казахстанцы неожиданно разгромили сборную Шотландии со счётом 3:0, трижды умело воспользовавшись ошибками в обороне соперника и реализовав домашние заготовки.

Эта победа позволила Казахстану вместе с Бельгией и Кипром возглавить нашу отборочную группу. Так что сборная России отправится в Астану формально отнюдь не в ранге фаворита встречи.

Что из себя представляет сборная Казахстана?

Сборная Казахстана изначально считалась одним из аутсайдеров отборочной группы I наряду с командой Сан-Марино (хотя после игры с Шотландией так уже не кажется). Обычно находится в начале второй сотни рейтинга ФИФА, её высшая точка — 83-я строчка, низшая — 166-я. Сейчас сборная Казахстана находится на 117-м месте.

Последний турнир для сборной Казахстана, как и для всех европейских (а Казахстан перешёл в УЕФА из азиатской конфедерации в 2002 году) сборных — это Лига наций. Казахстанцы играли в группе 1 слабейшей лиги Д и заняли там второе место, обойдя Латвию и Андорру, но уступив Грузии.

Первую победу под эгидой УЕФА сборная Казахстана одержала в 2007 году, победив дома мощную сборную Сербии. Эта же победа была для Казахстана главной в истории сборной до вчерашнего дня. Национальная команда не раз была близка к сенсационным результатам, но ничего круче победы над командой Видича, Тошича и Красича с ней не случалось. Кстати, матч против сборной России состоится в 12-ю годовщину той легендарной игры, она тоже проходила 24 марта.

Тот отборочный турнир для сборной Казахстана стал лучшим за всю историю: она одержала две победы (ещё одна — над командой Армении), четырежды сыграла вничью (дважды со сборной Бельгии) и в итоге заняла шестое место среди восьми команд. В нынешнем турнире казахстанцы собираются этот результат улучшить. По крайней мере, выше шестого места подняться явно будет проще, команд-то всего шесть.

Новый тренер — наш старый знакомый

В январе 2019 года сборную Казахстана возглавил чешский специалист Михал Билек. В тренерский актив он может занести победы в чемпионате и кубке Чехии, а также выход в четвертьфинал чемпионата Европы. Михал Билек возглавлял сборную Чехии в 2012 году, когда она на Евро угодила в одну группу с Россией. Тогда команда Дика Адвоката разгромила чехов в первом матче со счётом 1:4.

Правда, дальше чехи собрались, одержали две победы и вышли из группы с первого места. А сборная России сыграла вничью с поляками и уступила грекам, оказавшись за бортом плей-офф после ярчайшего начала турнира. Так что история противостояний с Билеком у нашей сборной странная: вроде громили его команду, но ничего хорошего после этого не случалось.

Звёзды команды связаны с Россией

Суперзвёзд в составе сборной Казахстана не было никогда, но локальные — очень даже.

Бауыржан Исламхан — капитан сборной и алматинского "Кайрата", где совсем недавно выступал Андрей Аршавин. Исламхан несколько лет назад считался главной надеждой казахстанского футбола. В 2013 году он даже уехал в "Кубань", но заиграть в российском клубе не сумел и вернулся в родной чемпионат. Но эта информация скорее для ответной встречи в России, потому что сейчас Исламхан получил травму и не поможет своей команде.

Александр Меркель — полузащитник голландского "Хераклеса" и один из трёх легионеров в этом созыве сборной Казахстана. В своё время развернулись нешуточные споры о том, за какую сборную ему выступать. Дело в том, что Меркель родился в Алма-Ате, но в возрасте шести лет переехал с семьёй на историческую родину в Германию и играл там за молодёжные сборные страны. Претензии на игрока обозначала и Россия. Однако Меркель, в карьере которого есть даже победа в чемпионате Италии с "Миланом", всё-таки решил играть за Казахстан.

Еркебулан Сейдахмет — новая молодая звезда и надежда сборной. Даже прозвище соответствующее есть — "казахский Месси". В своё время очень впечатлил "Зенит", когда забил за его молодёжную команду четыре гола за полчаса на предсезонном турнире. Затем оказался в "Уфе" Сергея Семака и мечтал перейти в европейский клуб. Перешёл. Но только в болгарский "Левски", где с голами пока туговато. Однако форварду, который стал первым игроком 2000 года рождения в РФПЛ, всего 19 лет, так что о нём ещё можно будет услышать в будущем.

Как мы играли с Казахстаном?

История встреч сборных России и Казахстана короткая, но яркая. В официальных матчах эти команды никогда не играли, а вот две товарищеские встречи случались. В 2015 году сборная России с Дзюбой, Новосельцевым и Рязанцевым сыграла с казахстанцами вничью 0:0. А вот в 2008 году сборная с Погребняком, Павлюченко и Семаком прямо перед чемпионатом Европы нанесла Казахстану крупнейшее поражение в истории сборной — 6:0.

Где пройдёт игра?

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста. В его честь тут же предложили переименовать столицу государства. То есть формально матч против сборной России казахстанцы будут играть уже не в Астане, а в Нурсултане? Предложение было принято быстро, но как скоро его оформят юридически — пока не ясно. По крайней мере, стадион "Астана-арена" пока своего названия не менял.

Евро-2020, отборочный турнир.

Группа I.

Сборная Казахстана — сборная России.

"Астана-арена", Астана.

24 марта, 17:00 по мск.