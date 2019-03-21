Сборная фанатов России проиграла бельгийцам, "Черчесов" пропустил пенальти

За несколько часов до старта матча Бельгия — России болельщики обеих команд сыграли в футбол в Брюсселе. Товарищеский матч прошёл при поддержке РФС, Федерации футбола Бельгии, Посольств России в Бельгии и "Объединения любителей спорта".
Гимн России перед матчем фанатов с Бельгией. #БельгияРоссия pic.twitter.com/riK38Ghk0L— Life | Спорт (@sport_lf) 21 марта 2019 г.
Российская команда смогла первой открыть счёт, но практически следом судья назначил пенальти в наши ворота, которые защищал болельщик, одетый в форму Станислава Черчесова.
Фанат в форме Черчесова пропустил пенальти. #БельгияРоссия pic.twitter.com/kH1v4PBWIW— Life | Спорт (@sport_lf) 21 марта 2019 г.
Потом болельщики из Бельгии забили ещё один гол и выиграли эту встречу (2:1).
Отметим, что основные команды сыграют сегодня в 22:45 по московскому времени.
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