Сборная фанатов России проиграла бельгийцам, "Черчесов" пропустил пенальти

За несколько часов до старта матча Бельгия — России болельщики обеих команд сыграли в футбол в Брюсселе. Товарищеский матч прошёл при поддержке РФС, Федерации футбола Бельгии, Посольств России в Бельгии и "Объединения любителей спорта".

Российская команда смогла первой открыть счёт, но практически следом судья назначил пенальти в наши ворота, которые защищал болельщик, одетый в форму Станислава Черчесова.

Потом болельщики из Бельгии забили ещё один гол и выиграли эту встречу (2:1).

Отметим, что основные команды сыграют сегодня в 22:45 по московскому времени.