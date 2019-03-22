Сборная России стартовала в отборе на Евро-2020 с поражения Бельгии

Сборная Бельгии перед матчем с Россией лишилась сразу несколько ключевых игроков. Казалось, что это может ослабить "красных дьяволов" и у нашей команды появится шанс. Однако не зря бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов. Наши пытались противостоять сильному сопернику, но чуда не произошло. Уже на 15-й минуте Бельгия открыла счёт благодаря голу Юри Тилеманса.
Быстрая атака хозяев завершается точным выстрелом Юри Тилеманса.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 марта 2019 г.
📺 #БельгияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/UPocyzqJRa
К счастью, Денис Черышев практически сразу же ответил голом — 1:1.
⚡ Молниеносный ответ нашей сборной.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 марта 2019 г.
📺 #БельгияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/MUPUOtmB5b
Но уже в концовке первого тайма из-за грубого подката Юрия Жиркова судья показал на точку. Пенальти реализовал капитан "красных дьяволов" Эден Азар.
⚽ Мяч Эдена Азара с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 марта 2019 г.
📺 #БельгияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/bETCJaBMvy
Во втором тайме бельгийцы прижимали нашу команду к воротам и на 88-й минуте смогли забить ещё один гол. Отличился вновь Азар. Увы, но чуда не произошло. Сборная России потерпела поражение — 1:3.
Следующий матч наша команда проведёт 24 марта против Казахстана на выезде.
Подробнее с ходом матча против Бельгии вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.
Отборочный турнир. 1-й тур.
Бельгия — Россия — 3:1.
Голы: Тилеманс (15,' 1:0), Черышев (16', 1:1), Азар (45', 2:1, пенальти), Азар (88', 3:1).
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