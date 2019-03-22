Сборная России стартовала в отборе на Евро-2020 с поражения Бельгии

Подопечные Станислава Черчесова на выезде уступили со счётом 1:3 бельгийцам в матче первого тура отборочного турнира на Евро-2020.

Сборная Бельгии перед матчем с Россией лишилась сразу несколько ключевых игроков. Казалось, что это может ослабить "красных дьяволов" и у нашей команды появится шанс. Однако не зря бельгийцы занимают первое место в рейтинге ФИФА. Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов. Наши пытались противостоять сильному сопернику, но чуда не произошло. Уже на 15-й минуте Бельгия открыла счёт благодаря голу Юри Тилеманса.

К счастью, Денис Черышев практически сразу же ответил голом — 1:1.

Но уже в концовке первого тайма из-за грубого подката Юрия Жиркова судья показал на точку. Пенальти реализовал капитан "красных дьяволов" Эден Азар.

Во втором тайме бельгийцы прижимали нашу команду к воротам и на 88-й минуте смогли забить ещё один гол. Отличился вновь Азар. Увы, но чуда не произошло. Сборная России потерпела поражение — 1:3.

Следующий матч наша команда проведёт 24 марта против Казахстана на выезде.

Подробнее с ходом матча против Бельгии вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

Отборочный турнир. 1-й тур.

Бельгия — Россия — 3:1.

Голы: Тилеманс (15,' 1:0), Черышев (16', 1:1), Азар (45', 2:1, пенальти), Азар (88', 3:1).