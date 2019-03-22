ЦСКА и СКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина

В Москве в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 3:2 одержал четвёртую победу над московским "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол армейца Карнаухова динамовцы под занавес периода ответили шайбой Зайцева.
Карнаухов забивает. #КубокГагарина pic.twitter.com/5eShUcUHaR— КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
Во второй 20-минутке соперники по разу разыграли численное преимущество. Янник Хансен вывел ЦСКА вперёд — 2:1, а за минуту до второго перерыва Дмитрий Кагарлицкий вернул "Динамо" надежду на продолжение серии.
Где-то мы это уже видели 🤔 #КубокГагарина pic.twitter.com/w19fz0Qc4d— КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
Однако шайба Линдена Вея в третьем периоде не позволила бело-голубым перенести серию в Петровский парк — 3:2, победа ЦСКА.
До чего всё просто, да? #КубокГагарина pic.twitter.com/RvIJpaUXso— КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
Армейцы выиграли серию со счётом (4-1) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сразятся со СКА.
В Санкт-Петербурге СКА в овертайме сломил сопротивление ярославского "Локомотива" — 5:4, тем самым одержав четвёртую победу в серии (4-1).
Счёт на пятой минуте первого периода открыли железнодорожники, отличился Денис Алексеев.
Денис Алексеев прошивает Хелльберга! #КубокГагарина pic.twitter.com/PcGOgJfqc1— КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
Дубль Никиты Гусева в начале второго периода помог СКА отыграться и выйти вперёд в матче — 2:1. Артём Зуб в середине периода увеличил преимущество армейцев.
БУУУМ! 3:1! #СКАЛОК pic.twitter.com/mmmS4l3ljT— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 марта 2019 г.
Через 50 секунд Степан Санников вернул "Локомотив" в игру — 3:2, но за две минуты до конца периода Алексей Бывальцев возвращает СКА преимущество в две шайбы.
Ну хорош же гол, а! Классика! #СКАЛОК pic.twitter.com/dAGi8M5k2R— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 марта 2019 г.
В третьем периоде ярославцы сумели два раза пробить Магнуса Хелльберга и перевести игру в овертайм. По голу записали на свой счёт Апальков и Рафиков.
Апальков сокращает отставание до минимума! #КубокГагарина pic.twitter.com/g2LrbWIjVp— КХЛ (@khl) 21 марта 2019 г.
Победу армейцам в первом овертайме принёс Динар Хафизуллин, реализовав большинство, — 5:4.
СКА выиграл серию (4-1) и отправляется в полуфинал, где его ждёт армейское дерби.
Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала.
- ЦСКА — "Динамо" — 3:2 (в серии 4-1)
- СКА — "Локомотив" — 5:4 ОТ (в серии 4-1)
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