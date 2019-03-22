ЦСКА и СКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина

В Западной конференции завершились четвертьфинальные серии, по итогам которых два армейских коллектива прошли в третий раунд турнира.

В Москве в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА со счётом 3:2 одержал четвёртую победу над московским "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол армейца Карнаухова динамовцы под занавес периода ответили шайбой Зайцева.

Во второй 20-минутке соперники по разу разыграли численное преимущество. Янник Хансен вывел ЦСКА вперёд — 2:1, а за минуту до второго перерыва Дмитрий Кагарлицкий вернул "Динамо" надежду на продолжение серии.

Однако шайба Линдена Вея в третьем периоде не позволила бело-голубым перенести серию в Петровский парк — 3:2, победа ЦСКА.

Армейцы выиграли серию со счётом (4-1) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина, где сразятся со СКА.

В Санкт-Петербурге СКА в овертайме сломил сопротивление ярославского "Локомотива" — 5:4, тем самым одержав четвёртую победу в серии (4-1).

Счёт на пятой минуте первого периода открыли железнодорожники, отличился Денис Алексеев.

Дубль Никиты Гусева в начале второго периода помог СКА отыграться и выйти вперёд в матче — 2:1. Артём Зуб в середине периода увеличил преимущество армейцев.

Через 50 секунд Степан Санников вернул "Локомотив" в игру — 3:2, но за две минуты до конца периода Алексей Бывальцев возвращает СКА преимущество в две шайбы.

В третьем периоде ярославцы сумели два раза пробить Магнуса Хелльберга и перевести игру в овертайм. По голу записали на свой счёт Апальков и Рафиков.

Победу армейцам в первом овертайме принёс Динар Хафизуллин, реализовав большинство, — 5:4.

СКА выиграл серию (4-1) и отправляется в полуфинал, где его ждёт армейское дерби.

Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала.