Юный фанат устроил истерику из-за Азара после матча с Россией

После матча Бельгия — Россия в Брюсселе местный фанат устроил настоящую истерику. Причиной стало то, что он сильно хотел увидеть своего кумира, капитана "красных дьяволов" Эдена Азара. Мальчик, заливаясь слезами, на французском кричал: "Азар, пожалуйста" в течение часа.

Азар к нему так и не вышел. Эден пообщался с журналистами и направился сразу в автобус.

Кстати, именно из-за Азара наша команда проиграла в первом матче отборочного турнира на чемпионат Европы. Футболист лондонского "Челси" сначала реализовал пенальти, а затем и забил гол.

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