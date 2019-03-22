Барбашёв оформил свой первый хет-трик в НХЛ

Форвард, отправив три шайбы в ворота "Детройта", помог "Сент-Луису" закрепиться в зоне плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на домашней площадке со счётом 5:2 переиграл "Детройт Ред Уингз". У победителей первым хет-триком в заокеанской карьере отметился российский нападающий Иван Барбашёв. Форвард при счёте 1:1 во втором периоде с интервалом в пять минут оформил две шайбы. Ну а третью Иван забросил под занавес встречи в пустые ворота.

COME ON BARBIE, HAT TRICK PARTY!!! #stlblues @enterprise hat trick for Schwartz on Tuesday, Enterprise hat trick for Barbashev tonight! pic.twitter.com/OxSkBwiO91 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 22 марта 2019 г.

Во всех трёх заброшенных шайбах Барбашёву ассистировал шведский нападающий "блюзменов" Александр Стин. У "Сент-Луиса" голами также отметились Оскар Сундквист и Патрик Марун. У "Детройта" — дубль на счету Томаша Ванека.

Всего в 77 играх регулярного чемпионата Барбашёв набрал 22 (12+10) балла. Этот сезон является лучшим в карьере для россиянина. "Сент-Луис" занимает шестое место в Западной конференции, имея в своём активе 86 очков.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сент-Луис Блюз" — "Детройт Ред Уингз" — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

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