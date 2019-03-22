Баринов вызван в сборную России из-за дисквалификации Головина и травмы Кузяева

Полузащитник "Монако" в игре с Бельгией получил травму и стал очередной потерей для национальной команды.

В сборную России по футболу вызван игрок "Локомотива" Дмитрий Баринов. Тренерский штаб решился на такой шаг после того, как в игре с Бельгией команда лишилась Александра Головина, получившего красную карточку. Кроме того, стало известно, что повреждение получил Далер Кузяев.

Баринов вызван в сборную России!

Тренерский штаб сборной России сегодня принял решение вызвать в команду полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане. 1/4 pic.twitter.com/tVNuJPf5u6 — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

— Первоначально мы вызвали в команду достаточное количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане. Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы недосчитались уже четверых игроков — защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Сёминым, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии, — заявил Станислав Черчесов.

Матч против сборной Казахстана состоится 24 марта в 17:00 по московскому времени.