Загитова впервые стала чемпионкой мира, Медведева выиграла бронзу

Серебро завоевала ещё одна ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, которая первой среди женщин чисто исполнила четверной прыжок.

Триумфально для России завершился женский этап чемпионата мира по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не оставила шансов своим соперницам ни в короткой, ни в произвольной программах. Ученица Этери Тутберидзе набрала гроссмейстерские 247,5 балла и впервые в своей карьере выиграла чемпионат мира. На дебютном мировом первенстве год назад она стала лишь пятой.

Абсолютно лучший прокат в этом сезоне выдала Евгения Медведева, которая поехала на чемпионат мира вроде бы авансом, ведь её сезон складывался далеко не лучшим образом. Однако подопечная Брайана Орсера на 12 баллов превзошла собственный лучший результат в произвольной программе в этом сезоне, что позволило ей выиграть бронзовую медаль чемпионата мира и блестяще завершить сезон. Поскольку Евгения выступала первой в последней разминке, она даже долгое время возглавляла протокол, а когда фигуристка увидела свои высокие оценки, даже не сразу в них поверила.

А помешала Медведевой выиграть серебро ещё одна фигуристка из группы Этери Тутберидзе — Элизабет Турсынбаева. Причём казахстанская спортсменка сделала это в абсолютно блестящем стиле. Она показывала свою произвольную программу самой последней и сумела вклиниться между двумя соперницами по Олимпиаде 2018 года. Кроме того, Турсынбаевой удались два невероятных достижения: она стала первой женщиной, чисто исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях, а также она принесла своей стране первую медаль чемпионата мира в женском одиночном катании за всю историю.

Ещё одна российская спортсменка — Софья Самодурова — в очередной раз чисто исполнила свою программу: невероятно, но подопечная Алексея Мишина за весь дебютный сезон ни разу не упала, такое редко кому удаётся. В итоге чемпионке Европы удалось на дебютном мировом первенстве войти в восьмёрку сильнейших. Причём по баллам она даже опередила Алину Загитову образца прошлого чемпионата мира.

Что касается главной фаворитки соревнований, то японка Рика Кихира в произвольной программе сумела успешно приземлить аксель в три с половиной оборота, который не получился у неё в короткой. Но только в каскаде. Вторая попытка оказалась неудачной: Кихира упала и, даже несмотря на лучшие баллы в произвольной программе, в призовую тройку попасть не смогла. Медведева опередила японку на 0,31 балла.