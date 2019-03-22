UFC Nashville: бой самых ярких ударников планеты

В наступающий уик-энд фанаты ММА станут свидетелями супербоя в полусреднем весе (77,1 кг) между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и мастером по кикбоксингу Стивеном Томпсоном. Оба бойца — яркие представители ударного стиля, предпочитающие скучной "возне" в партере искромётные и остросюжетные "боевики" с каскадом самых немыслимых ударов и комбинаций.

Энтони Петтис (21-8-0) по прозвищу Showtime стал чемпионом UFC 31 августа 2013 года, поймав на болевой приём казавшегося на тот момент пуленепробиваемым чемпиона Бенсона Хендерсона. После успешной защиты пояса в поединке с Гилбертом Мелендезом Энтони начиная с 2015 года стал выступать так, словно его сглазили. Сложно было найти оправдание трём подряд поражениям в поединках с Рафаэлем дус Анжусом, Эдди Альваресом и Эдсоном Барбозой.

В 2016-м, после яркой победы над Шарлисом Оливейрой, фанатам Петтиса показалось, что их любимец вернулся, но в своём следующем выступлении Showtime вновь уступил. На этот раз нокаутом Максу Холлоуэю. Последующие четыре поединка в карьере Энтони продолжились в режиме "американских горок": победа над Джимом Миллером сменилась поражением Дастину Порье, а успех в бою с Майклом Кьезой был омрачён фиаско в сражении с Тони Фергюсоном.

Безусловно, Энтони на протяжении семи лет выходит в клетку исключительно только против самых опасных и топовых соперников и подобные "качели" вполне объяснимы. Но всё же в определённый момент американский боец с мексиканскими корнями утратил свою индивидуальность и креатив.

Стивен Томпсон (14-3-1) в 2016 году, имея за плечами винстрик из семи поединков, был близок к завоеванию пояса UFC, но в унылом поединке с Тайроном Вудли Wonderboy был не похож сам на себя, завершив поединок вничью. Спустя четыре месяца Томпсон в рематче с Вудли выступил ещё более блёкло, проиграв на этот раз судейским решением, распрощавшись с мечтой стать в ближайшем будущем чемпионом в "восьмиугольнике".

Но все же 36-летний боец из Южной Каролины является одним из самых зрелищных атлетов UFC. Томпсон выходец из кикбоксинга и обладатель уникального рекорда 57-0 в спортивной дисциплине, придуманной Чаком Норрисом.

Фанаты смешанных единоборств с большим нетерпением ждут поединка Петтиса и Томпсона, предвкушая настоящее пиршество ударной техники. Оба бойца активно и очень разнообразно используют редкие для ММА удары ногами под самыми различными углами, а Энтони и вовсе является разработчиком уникального удара Showtime Kick. Но включат ли топовые бойцы весь свой креатив и искромётность в предстоящем сражении или предпочтут шахматную партию, боясь допустить ошибку? Узнаем уже в эти выходные.