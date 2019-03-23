Воспитанники Фёдора Емельяненко произвели фурор на турнире Bellator 218

Протеже Фёдора Емельяненко из бойцовской команды Fedor Team Валентин Молдавский, а также братья Анатолий и Владимир Токовы устроили фурор на турнире Bellator 218, прошедшем сегодняшним утром в Оклахоме (США). Все три российских спортсмена одержали уверенные победы.

Для Владимира Токова (4-0-0) сегодняшний поединок против Райана Уокера стал дебютом в Bellator. До попадания во второй сильнейший на планете промоушен Владимир провёл три поединка на областных турнирах, одержав победы. Первый блин не оказался комом, белгородец смог проявить себя во всей красе, взяв верх над более опытным американским визави. С почином!

Валентин Молдавский (8-1-0) также смог порадовать Последнего Императора и всех поклонников смешанных единоборств из России, одержав уверенную победу над 35-летним британцем Линтоном Васселом. Несмотря на возраст, Вассел на протяжении всего поединка таил в себе угрозу, владея также шансом панчера. Но Валентин прекрасно провёл домашнюю работу, не дав простора для манёвра опытнейшему сопернику.

Самый опытный из российской троицы, бившейся этим утром за океаном, — Анатолий Токов (28-2-0) — заставил по-настоящему понервничать своих фанатов, чуть было не проиграв зубодробительным нокаутом в первом раунде… 39-летний Геральд Харрис в противостоянии со столь мастеровитым и техничным соперником, как Токов, мог рассчитывать только на лаки-панч, фактически дождавшись своего шанса, но российский боец не просто смог выжить после пропущенного чудовищного оверхенда, но и одержать победу удушающим приёмом. Браво, Анатолий, потрясающий камбэк!

Для Токова эта победа стала четвёртой подряд в организации Bellator, и он уже вправе рассчитывать на встречу с более звёздными оппонентами. Анатолий может биться как в среднем, так и в полусреднем весе, что заметно увеличивает круг претендентов для боя с россиянином. Но заинтересованы ли в Bellator делать из топового россиянина звезду? Вопрос спорный и, судя по уровню предлагаемой оппозиции, ответ — отрицательный.