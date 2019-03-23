Главный тренер сборной России по футболу принял участие в официальной пресс-конференции, где рассказал о предстоящем матче с Казахстаном.

— Результату матча Казахстан — Шотландия (3:0) не удивился, так игра сложилась. Понимаем, что в завтрашнем матче нам надо реабилитироваться. Наша задача — добиться успеха. Сборная Казахстана — мобильная команда, которая любому может доставить неприятности, — отметил Черчесов. — Нам легче играть против команд ниже классом, не важно, ложная девятка или нет, хоть два форварда, хоть семь. Будет ли проблема с искусственным полем? Лучше играть на естественном, но оно будет одинаковым для всех. Это глобально не помешает.

Также он ответил на вопрос казахстанского журналиста: неужели на родине Льва Яшина нет хороших голкиперов, что в воротах стоит натурализованный Гильерме.

— Чисто юридически у Гильерме есть право за нас играть. Да и вообще в 21 веке такое обсуждать странно. У вас, например, играет казахский немец. Мы Гильерме не просили ни о чём, по контракту за сборную не играют, играют только по зову, — сказал Станислав Саламович.

Также Черчесов сообщил, что не разговаривал с Артёмом Дзюбой по поводу того, что капитан не забивает уже 15 матчей подряд.

Напомним, что сборная России завтра, 24 марта, сыграет с Казахстаном в рамках второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы. В первом раунде наша команда проиграла Бельгии (1:3).