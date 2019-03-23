Фанат заставил Баринова оправдываться в самолёте за слова о "Спартаке"

Инцидент произошёл на рейсе из Москвы в Астану. Футболист и фанат вместе оказались в экономклассе.

22-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов срочно был вызван Черчесовым в расположение сборной России на матч с Казахстаном из-за травмы Далера Кузяева и дисквалификации Александра Головина. В Астану к команде футболист отправился в экономклассе, где также находились болельщики.

Фанаты прямо в самолёте решили припомнить Баринову, как он скандировал оскорбительную кричалку о "Спартаке". Произошло это практически год назад, когда футболист праздновал чемпионство. Болельщики красно-белых обиделись ещё тогда на Дмитрия и даже писали ему угрозы в социальных сетях. Футболист позже принёс свои извинения, сославшись на переизбыток эмоций от завоёванного золота чемпионата страны.

Болельщик "Спартака" и сборной России Николай Сурин, наиболее известный как Угодник, оказался с Бариновым в одном самолёте, направлявшемся в Нур-Султан (Астану). Именно он вступил в перепалку с игроком.

В самолете #наАстану встретили некоего Баринова.

Того самого, ага.

В сборную свежевызванного.

«Я ездил-то 2 раза за Спартак и то с братом...»

Ну и что-то мямлил про извинения в инстаграме.

Думаю, что осознал и больше такое не повторится. pic.twitter.com/JhdWK5Kvgp — Угодник (@UgodnikOnTour) 22 марта 2019 г.

Напомним, что Дмитрий уже присоединился к сборной России и провёл тренировку вместе со всей командой в Казахстане. Матч отборочного турнира на Евро-2020 состоится уже завтра, 24 марта, в 17:00 (мск).