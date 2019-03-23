"Не забыл разгром от России". Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос Лайфа

На стадионе "Астана-арене" состоялась пресс-конференция с участием 53-летнего чешского специалиста Михала Билека, который возглавляет сборную Казахстана.

— Михал, поздравляю с удачным дебютом в сборной Казахстана. В 2012 году вы уступили на Евро сборной России 1:4, когда были во главе сборной Чехии. Завтрашняя игра будет для вас принципиальной или вы давно забыли тот матч?

— Конечно, я не забыл то поражение. Когда увидел, что Россия с нами в группе, это же сразу же всплыло в моей голове. Тогда мы проиграли, потому что Россия очень быстро играла в атаке. Завтра мы должны сыграть так же, чтобы победить.

Напомним, что сборная России победила чехов со счётом 4:1 на Евро-2012, но в плей-офф не вышла. Чехи же после поражения мобилизовались и заняли первое место в группе.

Сборная России после поражения от Бельгии едет в Нурсултан. Что её там ждёт?