Фигурист Коляда стал шестым на ЧМ, Чен занял первое место

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Фигурист Коляда стал шестым на ЧМ, Чен занял первое место

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Фото: © AP Photo/Sergei Grits

В японском городе Сайтама завершились соревнования среди мужчин в одиночном катании. Россияне остались без медалей.

Фигурист из США Натан Чен стал чемпионом мира, установив новый рекорд в произвольной программе (216,02 балла). По сумме двух программ у него 323,42, а это тоже рекорд.

Вторым стал японец Юдзуру Ханю. У него 206,10 и 300,97 баллов соответственно. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель США — Винсент Чжоу (186,99 и 281,16).

Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда — у него шестое место. Произвольную он откатал лишь с одной помаркой, но главное — без падений. Андрей Лазукин стал десятым, а Александр Самарин — двенадцатым.

Результат произвольной программы:

<p>Скриншот</p>

Результаты по сумме двух программ:

<p>Скриншот</p>

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