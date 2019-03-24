Казахстанский кавээнщик: Если победим Россию — это будет перелом

Лайф пообщался с бывшим участником команды "Астана.KZ" и активным болельщиком сборной Казахстана перед матчем против России.

В победу Казахстана над Шотландией, да ещё и в разгромную, мало кто верил даже среди болельщиков азиатской страны. Но самые преданные фанаты, конечно, надеялись на лучшее. Один из них — Нуржан Бейсенов — знаменитый казахстанский шоумен, актёр, певец, продюсер, известный широкой публике как участник команд КВН "Сборная Астаны", "Астана.KZ" и "KaZахи". Нуржан, который активно болеет за сборную и сам играет в футбол на любительском уровне, ставил на 2:0 в пользу Казахстана в игре с Шотландией.

Лайф встретился с Нуржаном в Нур-Султане и поговорил про эмоции от исторической победы, уровень футболистов сборной Казахстана и грядущий матч против сборной России. И, конечно, Нуржан снова дал свой прогноз на результат матча.

— Нуржан, после разгрома шотландцев сборная Казахстана уже никого не боится? Есть такой настрой, что "теперь всех можем победить"?

— Есть такое. Люди просто духом воспряли: оказывается, могут! Причём, что хорошо: пришли молодые футболисты в сборную. Тот же Бахтиёр Зайнутдинов играет в "Ростове" — это уровень. Российский чемпионат сильнее нашего, поэтому, играя там, он прогрессирует и крепнет духом, теперь не боится биться за мячи, идёт в стыки.

— Вы были на стадионе, когда Казахстан громил Шотландию. Какая там была атмосфера? После этих двух в первые десять минут люди начали сходить с ума?

Вообще! Эйфория была бешеная, с ума точно начали сходить.

— Пивом обливались, как англичане во время чемпионата мира?

— Нет, у нас интеллигентные болельщики (смеётся).

— А что делали? Скандировали кричалки в поддержку сборной?

— Фан-зоны, конечно. Но я тоже просто горло драл! Кричал, как в последний раз.

— Вы же были на стадионе с дочкой. Сколько ей?

— Ей десять лет.

— Значит, тоже наверняка понимает невероятность события. Как она реагировала?

— Ой, это же моя маленькая копия! Готовилась с утра: на лице нарисовала флаг. Мы с ней взяли чай и бутерброды, устроили семейный поход. И, конечно, она тоже была неимоверно рада, когда наши забивали.

— А у неё есть любимый игрок?

— Ну, пока ей очень импонирует Криштиану Роналду.

— А как же Бауржан Исламхан?

— Хороший игрок!

— Но не любимый?

— Да как не любимый. Мы своих игроков всех любим! Но Роналду — это Роналду.

— Самый удачный отборочный цикл для сборной Казахстана был перед Евро-2008, когда заняли шестое место и были выше Армении и Азербайджана. Сейчас эксперты говорят о том, что Казахстан может прыгнуть выше. Во-первых, команд всего шесть. Во-вторых, если обойти Сан-Марино, Кипр и Шотландию, то Казахстан уже будет третьим! Насколько это реально?

— Я сам играю в футбол в любительской лиге. И как игрок могу сказать: футбол — вещь непредсказуемая. Мы же сейчас можем и Кипру тому же влететь, и всё.

После Шотландии есть бешеная эйфория. Но перелом будет, если победим Россию Фото из личного архива Нуржана Бейсенова

— То есть, первая победа не показатель?

— Абсолютно.

— А в случае удачного исхода матча с Россией, ничьи или победы, можно будет говорить о претензиях сборной на что-то большее?

— Если вдруг удастся победить Россию, то можно будет утверждать, что переломный момент наступил.

— Сейчас многие факторы в пользу сборной Казахстана: играют дома, 30-тысячный стадион будет гнать вперёд, у сборной России много основных игроков отсутствует, да тут ещё и тренер, у которого с Россией свои счёты. Должно это всё сыграть за сборную Казахстана?

— Вполне возможно. Я думаю, всё будет зависеть от первого гола. В игре с Шотландией всё могло сложиться по-другому, но мы на шестой минуте вколачиваем гол, буквально следом — второй.

— Раньше у сборной Казахстана была такая проблема: где-то после часа игры футболисты уставали, из-за чего часто уступали. Сейчас физически сильнее стали ребята?

— По первому матчу сложилось ощущение, что с физикой сейчас всё хорошо. Но тем не менее в последние минуты матча игра стала скучной: шотландцы уже ни во что не верили, а наши просто выносили подальше мяч. В штрафной иногда было горячо!

— Черчесов на пресс-конференции сказал, что не боится кого-то конкретного из игроков сборной Казахстана, потому что в игре с Шотландией они были опасны именно как команда. На ваш взгляд, кого из сборной Казахстана россиянам всё-таки стоит опасаться?

— Да, были сильны как команда. Но очень хорошо сыграли Перцух, Зайнутдинов и Суюмбаев. Ребятки просто пахали! Зайнутдинов отлично играет головой, сказывается опыт игры в РПЛ, там много верховой борьбы.

— В Казахстане появился игрок круче Нурбола Жумаскалиева (рекордсмен по матчам и голам в чемпионате РК. — Прим. ред)?

— При всём моём уважении к Нурболу, сейчас есть игроки, которые уже переплюнули его уровень мастерства, осталось его по заслугам догнать. Тогда футбол был другой.

— То есть, и средний уровень сборной Казахстана подрос? Например, если сравнивать с 2008 годом, когда Россия выиграла 6:0. Сейчас-то настроения другие!

— Это точно. Я почти уверен, что даже в случае поражения такого крупного счёта уже не будет.

— А какой будет счёт? Ваша ставка.

Меня журналисты спрашивали перед игрой с Шотландией, я тогда сказал 2:0, и они думали, что я шучу, кавээнщик же. А после первого тайма, когда такой счёт и был, нашли меня и всё удивлялись, откуда я знал. Думаю, что в матче с Россией будет ничья, будут голы. Ставлю на 2:2.

— Что ж, ждём яркого футбола!

— Точно! Надеюсь, игра не разочарует.

Евро-2020, отборочный турнир.

Группа I.

Сборная Казахстана — сборная России.

"Астана-арена", Нур-Султан.

24 марта, 17:00 по мск.