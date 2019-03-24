Астана теперь Нур-Султан, но сборная России сыграет на "Астана-арене". Почему?

Лайф рассказывает о стадионе, на котором сегодня предстоит сыграть команде Черчесова, и объясняет, что не так (или так) с его названием.

Указ подписан, и теперь столица Казахстана официально называется Нур-Султан. Все обеспокоены: а что же теперь будет с уймой мест, в названии которых ещё остался топоним Астана? Изначально думалось, что их тоже ждёт смена названия. То есть "Астана-арена" и "Астана опера" по логике вещей должны были превратиться в "Нур-Султан-арену" и "Нур-Султан оперу" соответственно. Но не всё так просто.

Мы отправились в Нур-Султан и пообщались с известными шоуменом и бывшим участником команды КВН "Астана.KZ" Нуржаном Бейсеновым. Нуржан, во-первых, заверил, что название своей команды он бы ни за что менять не стал. А во-вторых, объяснил, что переименование города совершенно не означает, что все его объекты тоже должны теперь называться по-другому. То есть "Астана-арену" трогать не будут.

Отличный пример: Нур-Султан ещё до того, как стать Астаной (сейчас бы не запутаться), носил название Акмола. И этот топоним до сегодняшнего дня спокойно живёт в названии области — Акмолинская. Её никто не переименовывал в Астанинскую, соответственно, и про потенциальную Нур-Султанскую речи тоже не идёт. То же самое касается и местного футбольного стадиона. Он продолжит носить прежнее название "Астана-арена". И сегодня на его газон предстоит выйти футболистам сборной России.

На самом деле и "Астана-арена" — это не изначальное название стадиона в столице Казахстана. В день открытия ему дали название "Кажымукан" в честь известного борца Кажымукана Мунайтпасова. Это своего рода казахстанский Иван Поддубный, они даже выступали на соревнованиях в одно время — в начале XX века.

На стадионе проводят соревнования по борьбе, дзюдо и боксу, но основной вид спорта — это, конечно, футбол. Арена вмещает 30 тысяч человек: по 15 на верхнем и нижнем ярусах.

Газон на стадионе искусственный, зато есть крыша, которую можно открыть или закрыть всего за 20 минут. Поэтому даже если на улице минус, внутри всегда плюс.

Открыли стадион в 2009 году матчем с участием звёзд. За молодёжную сборную Казахстана сыграли легенды "Милана" Каха Каладзе и Андрей Шевченко, а за "Астану" — турецкие футболисты Хасан Шаш и Хакан Шукюр. Судил матч самый известный арбитр в мире Пьерлуиджи Коллина, а символический удар по мячу наносил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Этот момент увековечен фотографией в подтрибунных помещениях стадиона.

Там же можно найти значимые моменты в истории казахстанского футбола и стадиона в целом. Например, здесь проводили открытие Азиады-2011 и единственную выездную церемонию вручения премии "Муз-ТВ".

Знаковых футбольных матчей здесь тоже прошло предостаточно, хотя стадион существует всего 10 лет. Именно на этой арене карагандинский "Шахтёр" разбирался с шотландским "Селтиком", а местная "Астана" впервые в истории казахстанского футбола пробивалась в групповой этап Лиги чемпионов. А всего несколько дней назад сборная Казахстана здесь разгромила Шотландию со счётом 3:0.

Станет ли матч против сборной России очередной значимой вехой в истории "Астана-арены", станет известно совсем скоро.

Евро-2020, отборочный турнир

Сборная Казахстана — сборная России

"Астана-арена", Нур-Султан

24 марта, 17:00 по мск