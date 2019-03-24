Петтис шокировал всех в UFC и теперь жаждет встречи с Макгрегором

"Разборка в стиле ниндзя" — именно так фанаты смешанных единоборств представляли себе поединок двух топовых ударников планеты — экс-чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса и пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу, обладателя чёрного пояса по карате Стивена Томпсона. Ожидания болельщиков оправдались: главное событие турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле удалось на славу!

Ради поединка с Томпсоном 32-летний Петтис решил подняться в полусредний дивизион, мотивируя это тем, что теперь он может не заботиться о "весогонке" и сосредоточиться на своих истинных бойцовских навыках. Несмотря на достаточно весомую разницу в габаритах со Стивеном, Энтони с первых же секунд боя начал работать первым номером, поддавливая оппонента.

Оба соперника, известные своими фееричными ударами ног, не стали пытаться друг друга удивить неожиданным борцовским геймпланом, демонстрируя в клетке ровно то, что от них и ожидал весь мир: "разборку в стиле ниндзя". Петтис пытался пробить корпус соперника правым мидл-киком, применяя также жёсткие лоу-кики, а Томпсон обстреливал разные зоны, используя свою нестандартную для ММА технику карате. Первый раунд прошёл достаточно близко, и вряд ли судьи смогли беспристрастно определить, кто оказался здесь сильнее.

Во второй пятиминутке ситуация в клетке стала меняться в пользу 36-летнего Вандербоя: боец стал нагнетать обстановку, попадая всё чаще и сильнее. Нос Энтони был в крови, а дышать становилось всё тяжелее. Шоутайм заметно замедлился и, казалось, что Стивен нащупал свою игру и дистанцию. Петтис фактически перестал попадать по сопернику, больше думая об обороне. Но ровно за пять секунд до завершения второго раунда Петтис, как и обещал до боя, "шокировал мир".

Оттолкнувшись от клетки, Энтони исполнил на пять с плюсом супермен-панч: удар кулаком в прыжке. Точно в челюсть. Томпсон оказался в глубоком нокауте, пропустив на канвасе ещё два абсолютно ненужных удара в голову. Потрясающая победа Шоутайма, гарантирующая ему в ближайшем будущем как минимум ещё один супербой.

Прекрасное завершение яркого поединка не смогло оставить равнодушным и самого популярного бойца современности Конора Макгрегора.

— Добро пожаловать в клуб одержавших победы в полулёгком, лёгком и полусреднем весе и поздравляю! А теперь кто хочет? — написал ирландец в "Твиттере".

Петтис в интервью ESPN ответил: "Давай сделаем это. В полусреднем или в лёгком весе. Для полулёгкого веса я не буду гонять вес. Я жду. Думаю, и этот бой ждут фанаты. Он ударник, так что получится интересно".

Этот бой действительно хочет увидеть весь мир, наверняка об этом знает и сам Дэйна Уайт.