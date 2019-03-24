Боец ММА из Казахстана Хамитов: Футбол — это не наш спорт

Самый популярный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов специально для Лайфа высказал своё мнение относительно футбольного матча между сборными Казахстана и России, который состоится сегодня в рамках второго тура отборочного турнира на Евро-2020.

— Куат, какой твой прогноз на футбольный матч Казахстан — Россия? Ждёшь ли ты победы от своих соотечественников?

— Россия всех удивила на чемпионате мира, и с каждой их победой я гордился тем, что наши братские соседи покоряют мир. Поэтому нашим футболистам будет очень тяжело. Будем обязательно смотреть и болеть. В этом спорте может проиграть каждый, главное — проиграть достойно. Удачи обеим командам, и пусть победит сильнейший!

— Ты однажды отметил, что казахстанские футболисты необоснованно много получают и при этом фактически "не играют". Изменилось ли твоё отношение к игрокам?

— Я против игроков ничего не имею, они такие же спортсмены, как и мы. Делают всё что могут. Я был против того, чтобы на них тратили народные деньги. Мы сильны в некоторых видах спорта, но даже по ним во многих регионах нет спортивных баз и условий! Были бы там умные люди, всё сделали бы по-другому. Футбол — это не наш спорт!

Напомним, что матч второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 состоится уже сегодня в Нур-Султане (Астане). Начнётся поединок в 17:00 по московскому времени.

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