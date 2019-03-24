Семак: Сборная Казахстана — средняя команда, но дома может потрепать нервы всем

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился с Лайфом мнением о предстоящем матче сборной России с казахстанцами в отборочном цикле Евро-2020.

Матч для сборной России выдастся сложным, потому что казахстанцы играют дома. Такого мнения придерживается главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

— Сейчас лёгких соперников попросту нет. У себя дома Казахстан — достаточно серьёзный противник. На бумаге расклад в нашу пользу, но, учитывая короткий промежуток между матчами и то, что Казахстан играет дома, при своих болельщиках, думаю, игра будет сложной. Однако все мы надеемся, естественно, на победу. Она нам очень нужна, — сказал Семак.

Сергей Богданович также отметил, что сборная Казахстана — команда, которая может потрепать нервы любому противнику.

— Не сказал бы, что победа казахстанцев над сборной Шотландии меня очень удивила. Скорее удивил крупный счёт — 3:0. Причём Казахстан забил такие хорошие мячи. Это, безусловно, достойно уважения. Такая победа — яркий пример, что любая команда может преподнести сюрприз. Что касается бумажных раскладов, то Казахстан имеет статус середняка, который дома может потрепать нервы любому сопернику. Номинально уровень нашей сборной выше, и любой результат, кроме победы, будет считаться не таким, которого ждут и игроки, и болельщики, — заключил специалист.

Ранее Лайфу свои мнения о предстоящем матче высказали известный кавээнщик из команды "Астана.KZ" Нуржан Бейсенов и самый известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов.

Напомним, матч Казахстан — Россия состоится сегодня в Нур-Султане. Начало — в 17:00.

Астана теперь Нур-Султан, но сборная России сыграет на "Астана-арене". Почему?