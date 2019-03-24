Черышев забил за сборную в третьем матче подряд

Сборная России открыла счёт в выездном матче против сборной Казахстана. На 19-й минуте после передачи Алексея Ионова отличился игрок "Валенсии" Денис Черышев. Он левой ногой здорово замкнул фланговую подачу, которая перелетела всю штрафную.
📹 Гол Дениса Черышева в ворота сборной Казахстана— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 марта 2019 г.
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Этот гол стал для Черышева восьмым за сборную России. Полузащитник, ставший лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ-2018, продолжает феерить и после мундиаля. Он неизменно поражает ворота соперников в трёх последних матчах. Черышев отличился в поединках против Турции в Лиге наций в прошлом году и поочерёдно забил Бельгии и Казахстану в этом отборочном турнире.
Матчи против Германии и Швеции, которые завершали для России 2018 год, Черышев пропустил из-за травмы.
Матч Казахстан — Россия продолжается, счёт 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
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