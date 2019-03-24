Черышев забил за сборную в третьем матче подряд

Полузащитник "Валенсии" открыл счёт в матче квалификационного турнира Евро-2020 против сборной Казахстана.

Сборная России открыла счёт в выездном матче против сборной Казахстана. На 19-й минуте после передачи Алексея Ионова отличился игрок "Валенсии" Денис Черышев. Он левой ногой здорово замкнул фланговую подачу, которая перелетела всю штрафную.

Этот гол стал для Черышева восьмым за сборную России. Полузащитник, ставший лучшим бомбардиром национальной команды на ЧМ-2018, продолжает феерить и после мундиаля. Он неизменно поражает ворота соперников в трёх последних матчах. Черышев отличился в поединках против Турции в Лиге наций в прошлом году и поочерёдно забил Бельгии и Казахстану в этом отборочном турнире.

Матчи против Германии и Швеции, которые завершали для России 2018 год, Черышев пропустил из-за травмы.

Матч Казахстан — Россия продолжается, счёт 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.