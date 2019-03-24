Черышев оформил дубль за один тайм матча против Казахстана

Сборная России ведёт в матче против Казахстана в отборочном цикле Евро-2020. После первого тайма счёт — 2:0. Оба гола в составе национальной сборной забил полузащитник "Валенсии" Денис Черышев. В первом случае он откликнулся на подачу Ионова, во втором — замкнул прострел Дзюбы.
📹 Второй гол сборной России в матче против Казахстана!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 марта 2019 г.
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Черышев во второй раз оформляет дубль за сборную России. Впервые это случилось на чемпионате мира в игре против Саудовской Аравии. Тогда сборная победила со счётом 5:0.
Теперь на счету хавбека "Валенсии" девять голов за сборную России. В последних трёх матчах он забил четыре гола.
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