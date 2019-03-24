Черышев оформил дубль за один тайм матча против Казахстана

Полузащитник "Валенсии" второй раз стреляет дуплетом в играх за национальную команду.

Сборная России ведёт в матче против Казахстана в отборочном цикле Евро-2020. После первого тайма счёт — 2:0. Оба гола в составе национальной сборной забил полузащитник "Валенсии" Денис Черышев. В первом случае он откликнулся на подачу Ионова, во втором — замкнул прострел Дзюбы.

Черышев во второй раз оформляет дубль за сборную России. Впервые это случилось на чемпионате мира в игре против Саудовской Аравии. Тогда сборная победила со счётом 5:0.

Теперь на счету хавбека "Валенсии" девять голов за сборную России. В последних трёх матчах он забил четыре гола.