Разгром Казахстана. Дзюба забил впервые с осени

Сборная России отправила третий мяч в сетку ворот команды Казахстана в матче квалификации Евро-2020. На этот раз в роли голеадора выступил не Денис Черышев, на счету которого в этой встрече уже дубль. Полузащитник выступил в роли ассистента, а отличился Артём Дзюба, для которого этот гол стал дебютным в 2019 году, последний раз он забивал в официальных матчах аж в октябре прошлого года.
Причём перед матчем казахстанские журналисты спрашивали у Станислава Черчесова, не разговаривал ли он с Дзюбой по поводу того, что форвард уже 15 матчей не может распечатать ворота соперников. Артём на этот вопрос ответил на поле.
📹 Гол Артема Дзюбы в начале второго тайма!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 марта 2019 г.
📺 Смотрите #КазахстанРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/Rm4ofiqQ6y
А буквально через несколько минут сборная Казахстана учинила автогол.
📹 Автогол хозяев поля на 62-й минуте встречи #КазахстанРоссия— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 марта 2019 г.
📺 Смотрите на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/yo4ArAzDs9
Сборная Казахстана — сборная России — 0:4 после часа игры. Матч продолжается.
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