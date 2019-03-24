Разгром Казахстана. Дзюба забил впервые с осени

Нападающий "Зенита" сделал счёт в матче квалификационного турнира Евро-2020 разгромным.

Сборная России отправила третий мяч в сетку ворот команды Казахстана в матче квалификации Евро-2020. На этот раз в роли голеадора выступил не Денис Черышев, на счету которого в этой встрече уже дубль. Полузащитник выступил в роли ассистента, а отличился Артём Дзюба, для которого этот гол стал дебютным в 2019 году, последний раз он забивал в официальных матчах аж в октябре прошлого года.

Причём перед матчем казахстанские журналисты спрашивали у Станислава Черчесова, не разговаривал ли он с Дзюбой по поводу того, что форвард уже 15 матчей не может распечатать ворота соперников. Артём на этот вопрос ответил на поле.

А буквально через несколько минут сборная Казахстана учинила автогол.

Сборная Казахстана — сборная России — 0:4 после часа игры. Матч продолжается.