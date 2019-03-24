Черышев коронный, Дзюба похоронный. Россия разгромила Казахстан в отборе на Евро

Матч против сборной Казахстана для россиян получился лёгкой прогулкой. Хотя перед игрой всё было на стороне соперника. Лайф из Нур-Султана об удивительном разгроме.

Город Нур-Султан — столица Казахстана. Во вчерашней Астане так и чувствуется ветер перемен. Уходит с поста первый президент Нурсултан Назарбаев, в его честь переименовывают столицу. И сборная Казахстана творит сенсацию, обыгрывая шотландцев со счётом 3:0.

На этом фоне сюда приезжает команда Черчесова, побитая судьбой и бельгийцами. В сборной России отсутствуют все основные полузащитники: большинство получило травмы, а Головин — красную карточку. Дзюба не забивает уже 15 матчей. В Казахстане уже всерьёз начинают верить в ничью, а самые смелые — в победу.

Астана теперь Нур-Султан, но сборная России сыграет на "Астана-арене". Почему?

Матч 2008 года, когда Россия обыграла Казахстан со счётом 6:0, предпочитают не вспоминать. Дескать, сейчас такое точно не повторится, слишком уж многое поменялось. На "Астана-арене" собирается без малого 30 тысяч человек, которые яростно гонят свою команду к победе криками "Алга!" Но звучит стартовый свисток, и всё это уходит в небытие.

Счёт открывает Денис Черышев. Относительно матча с Бельгией опоздал всего на пару минут. Зато этот гол — не из-за чужих ошибок, а благодаря собственному мастерству.

Сборная Казахстана уже мысленно отправляется в раздевалку после уймы неудачных попыток провести осмысленную атаку. Но тут полузащитник "Валенсии" кладёт второй: у него серия из трёх подряд голевых матчей за сборную. Как мы вообще раньше жили без его голов?

Начинается второй тайм, и, о чудо, на табло загорается фамилия Артёма Дзюбы. Казахстанские журналисты перед игрой пытались уколоть Черчесова вопросом о том, что Дзюба не забивает уже 15 игр. Но вера главного тренера сборной в своих игроков — это что-то за гранью обывательского понимания. 3:0 — это похороны.

Артём не забивал в официальных матчах аж с 25 октября 2018 года. И если Черышев свою серию продолжил, то форвард "Зенита" наконец прервал. И то, и другое — на радость фанатам сборной России. А вот казахстанцы как ни старались порадовать преданную публику "Астана-арены", которая встречала каждое действие футболистов в жёлтой форме громкими овациями, так и не сумели. Гол-то они забили, но, увы, в свои ворота.

У Черышева два гола и голевая передача, у Дзюбы — гол и тоже ассист (кстати, подтверждение слов Черчесова об игре форварда в подыгрыше), и 4:0 в итоге. Сверхуверенный ответ сборной России тем, кто перестал в неё верить после игры с Бельгией. И шикарный Черчесова критикам. Хотя, кажется, Станислава Саламовича не волнует ничего, что не касается сборной. Он просто работает и делает результат. Давайте не будем ему мешать.

Отборочный турнир Евро-2020.

Группа I.

Казахстан — Россия — 0:4.

Голы: Черышев 19', 45' (0:1, 0:2), Дзюба 52' (0:3), Бейсебеков 62' (0:4, автогол).