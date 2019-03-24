"Пообещал не менять, пока не забьёт". Черчесов ответил Лайфу о голе Дзюбы

Капитан сборной России Артём Дзюба не забивал 15 матчей подряд. Это была одна из самых обсуждаемых тем в мире футбола. В игре против Казахстана он прервал неудачную для себя серию. Мы решили спросить об этом у Станислава Черчесова на послематчевой пресс-конференции.

— Станислав Саламович, в первую очередь с победой! Накануне вас спросили, разговаривали ли вы с Дзюбой по поводу того, что он 15 матчей не забивает. Вы сказали, что нет. Сегодня он сначала проиллюстрировал ваши слова о том, что он удачно играет в подыгрыше — сделал голевую. А потом и забил сам. Скажете ему что-то теперь или уже сказали?

— Я ему в перерыве сказал: "Играй, не переживай. Не смотри на табло: менять не будем, пока не забьёшь". Вот забил, потом и поменяли, — ответил Лайфу Черчесов.

Напомним, что сборная России разгромила Казахстан со счётом 4:0. Дзюба впервые за 15 матчей отметился голом.