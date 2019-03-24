"Дзюба вернулся? Он никуда не уходил". Форвард — о победе сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном в отборе Евро-2020, а также высказался о своей безголевой серии, которая прервалась сегодня.

— Черышев был сегодня просто чумовой! Он смог забить в своём стиле и быстро. После этого стало легче играть, — признался Артём сразу после матча. — Безголевая серия? Я о ней не думаю. Все почему-то об этом говорят, я же спокоен. Здорово, что смог забить. Наша связочка с Черышевым всегда хорошо работает. Дзюба вернулся? Он никуда не уходил!

Ранее о голе Дзюбы высказался и Черчесов.