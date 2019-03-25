Сборная Германии вырвала победу у Голландии на 90-й минуте матча отбора на Евро

Сборная Германии победила голландскую команду со счётом 3:2 в матче второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы. После первого тайма "оранжевые" проигрывали со счётом 0:2. Во второй 45-минутке они смогли собраться и сравнять — 2:2. Но исход этой встречи решил гол Нико Шульца на 90-й минуте.
У Бундестим также отличились Лерой Сане и Серж Гнабри, а у голландцев голы забили Маттейс Де Лигт и Мемфис Депай.
Евро-2020. Квалификация.
2-й тур.
Голландия — Германия — 2:3.
Голы: Сане (15', 0:1), Гнабри (34', 0:2), Де Лигт (48', 1:2), Депай (63', 2:2), Шульц (90', 2:3).
Группа С
1. Северная Ирландия — 6 очков (2 матча)
2. Германия — 3 (1)
3. Голландия — 3 (2)
4. Эстония — 0 (1)
5. Беларусь — 0 (2)
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