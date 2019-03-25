Сборная Германии вырвала победу у Голландии на 90-й минуте матча отбора на Евро

Пока самым ярким противостоянием отбора на Евро-2020, без сомнения, стала встреча команды Йоахима Лёва и голландцев.

Сборная Германии победила голландскую команду со счётом 3:2 в матче второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы. После первого тайма "оранжевые" проигрывали со счётом 0:2. Во второй 45-минутке они смогли собраться и сравнять — 2:2. Но исход этой встречи решил гол Нико Шульца на 90-й минуте.

У Бундестим также отличились Лерой Сане и Серж Гнабри, а у голландцев голы забили Маттейс Де Лигт и Мемфис Депай.

Евро-2020. Квалификация.

2-й тур.

Голландия — Германия — 2:3.

Голы: Сане (15', 0:1), Гнабри (34', 0:2), Де Лигт (48', 1:2), Депай (63', 2:2), Шульц (90', 2:3).

Группа С

1. Северная Ирландия — 6 очков (2 матча)

2. Германия — 3 (1)

3. Голландия — 3 (2)

4. Эстония — 0 (1)

5. Беларусь — 0 (2)