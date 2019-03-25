Семак: Дзюба прекрасно понимает, что успехи команды — это самое важное

Бывший капитан сборной России, а ныне главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги выступления команды Черчесова в первых матчах отборочного турнира на Евро-2020, а также высказал свое мнение о безголевой серии Артёма Дзюбы, которая прервалась в матче с Казахстаном.

Наставник "Зенита" Сергей Семак считает, что Дзюбе не стоит зацикливаться на безголевых сериях, которые случаются в футболе.

— Артём всё сам прекрасно понимает. Не нужно ему на этом зацикливаться. Бывают серии удачные, бывают неудачные. Нужно приносить по максимуму пользу команде на той позиции и в той роли, в которой тебя использует тренер. Это самое важное. Все индивидуальные успехи не столь важны, как успехи команды, — пояснил Семак в разговоре с Лайфом.

Также он подвёл итоги выступления нашей сборной на старте отборочного турнира на Евро-2020.

— В первом тайме матча против Бельгии Россия оставила приятное впечатление. Старались играть активно, агрессивно действовали в центре поля. Может быть, каких-то элементов не хватало, но по первому тайму никакой робости не было у наших парней. Понятно, что уровень соперника был выше, но не сказал бы, что бельгийцы создали много моментов у наших ворот.

Во втором тайме контроль со стороны сборной Бельгии был более серьёзным. Нашим игрокам пришлось сложнее играть. Уже меньше остроты получалось создать у ворот бельгийцев. Сложно сейчас на равных играть с ними. Нужно за счёт активных действий и хорошего функционального состояния вынуждать соперника, чтобы он совершил ошибку, и воспользоваться этим. Таковы реалии, к сожалению, — пояснил наставник сине-бело-голубых.

— Что касается матча с Казахстаном, то номинально уровень нашей сборной выше, хотя победа казахстанцев над сборной Шотландии меня очень удивила, — заключил Семак.

Напомним, что сборная России в Брюсселе уступила Бельгии (1:3), а в Нур-Султане (Астане) разгромила Казахстан со счётом 4:0.