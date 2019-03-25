Связка Черышева и Дзюбы, дебют Ахметова. За такую сборную России не стыдно

Подопечные Станислава Черчесова стартовали в отборе на Евро-2020 с поражения от Бельгии и разгромной победы над Казахстаном. Какие впечатления оставила наша команда.

"Поражаюсь людской натуре. Стоит сыграть неудачно, как начинают поливать грязью! Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. И эта победа не для диванных экспертов, а для тех, кто всегда с нами", — сказал Артем Дзюба после матча в Нур-Султане. Говорить громко он любит, а тут ещё и сыграла роль некоторая обида. Перед стартом турнира на него опять обрушилась критика, ведь он не забивал 15 матчей подряд. Сам футболист заявлял, что относится к безголевой серии спокойно, но обойти стороной постоянные вопросы журналистов и комментарии в соцсетях сложно. Да и покритиковать нашу сборную любят...

А за что, собственно, критиковать? За поражение от Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА и практически не проигрывает?

Конечно, бельгийцы перед матчем с нами лишились сразу нескольких игроков основного состава, и казалось, что нам по силам сыграть c ними вничью. Но класс бронзового призёра чемпионата мира — 2018 всё же сказался. И если в первом тайме мы ещё могли хоть как-то бороться, то во второй 45-минутке шансов практически не было.

Сборная России стартовала в отборе на Евро-2020 с поражения от Бельгии

После матча в Брюсселе хейтеры российского футбола вновь стали писать, что наша сборная вернулась на прежний уровень, что успех на чемпионате мира — случайность... Поэтому к игре с Казахстаном, который до этого разгромил Шотландию (3:0), все были настроены скептически, про победу даже не говорили. Но Станислав Саламович — настоящий психолог и стратег, он смог решить проблему с линией полузащиты (Кузяев получил травму, а Головин — дисквалификацию) и настроил команду на нужный лад. Победили команду Казахстана уверенно по всем фронтам.

Черышев коронный, Дзюба похоронный. Россия разгромила Казахстан в отборе на Евро

О Черчесове-психологе говорит и то, что на эти матчи он доверил капитанскую повязку Дзюбе, который не забивал 15 матчей подряд, и что в перерыве матча с Казахстаном он сказал ему: "Не буду менять тебя, пока не забьёшь". Ну как при такой вере не забивать и не выигрывать?

Ахметов — новая звезда сборной?

Угадал Черчесов и с вызовом в сборную Ильзата Ахметова. Ему всего 21 год. Родился он в Бишкеке и вообще мог выступать за сборную Киргизии. Первые шаги в футболе сделал в Тольятти, а затем в Казани. Раскрылся он как раз в "Рубине", за основную команду которого дебютировал уже в 16 лет в матче Кубка России. Летом прошлого года московский ЦСКА купил у казанцев молодого и перспективного футболиста, который под руководством Виктора Гончаренко начал ещё больше прогрессировать. Черчесов заметил Ахметова и пригласил его ещё на предыдущий сбор, но из-за травмы тот не смог помочь команде.

Дебютировал в сборной Ильзат как раз в игре с Бельгией. О таком можно только мечтать: первый матч — и сразу против топ-команды. С бельгийцами он сыграл не без ошибок, но действовал уверенно. В Казахстане он играл более дерзко и проделал много черновой работы, отдавал мяч вперёд и даже имел шанс отличиться. И это ещё одно открытие, которое не может не радовать: помимо суперсвязки Черышев — Дзюба, у нас открываются и новые звёзды.

В целом выступление сборной на старте отборочного турнира на чемпионат Европы можно оценить как положительное, несмотря на проигрыш в Брюсселе. Игра строится, Черчесов решает кадровые проблемы (хоть Станислав Саламович и не любит слово "проблемы"), атмосфера внутри команды дружелюбная.

Следующие свои матчи сборная России проведёт уже дома: 8 июня — с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде. Будем верить и болеть за нашу сборную. Ведь самое интересное — ещё впереди!