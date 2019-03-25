Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнений в Иране

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Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнений в Иране

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Петербургский "Зенит" опубликовал на своих страницах в социальных сетях фотографию, как форвард Сердар Азмун проводит отпуск. Иранский нападающий на несколько дней отправился домой, где помогал пострадавшим от наводнений в Голестане.

Отметим, что сильные наводнения начались на севере Ирана. Пострадали десятки человек и повреждены тысячи домов и зданий. Именно в самом эпицентре событий находится футболист из РПЛ.

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