Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнений в Иране

Петербургский "Зенит" опубликовал на своих страницах в социальных сетях фотографию, как форвард Сердар Азмун проводит отпуск. Иранский нападающий на несколько дней отправился домой, где помогал пострадавшим от наводнений в Голестане.

Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан 👏👏👏#ПерерывНаСборные pic.twitter.com/mQqG2dT7DT — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 марта 2019 г.

Отметим, что сильные наводнения начались на севере Ирана. Пострадали десятки человек и повреждены тысячи домов и зданий. Именно в самом эпицентре событий находится футболист из РПЛ.