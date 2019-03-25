Мбаппе может стать самым дорогим футболистом, "Реал" предложил за него €280 млн

В предстоящее летнее трансферное окно мадридский "Реал" намерен приобрести 20-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Именно он, по сообщению France Football, является их основной целью, поэтому президент королевского клуба Флорентино Перес намерен предложить "Пари Сен-Жермену" за него около €280 млн.

Если же этот трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола. Пока самым дорогим игроком является Неймар, которого ПСЖ купил у "Барселоны" за €222 млн.

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