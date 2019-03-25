В Англии напали с ножом на экс-игрока "Ливерпуля" Макаллистера

Как сообщает газета The Sun, бывшего игрока "Ливерпуля" и сборной Шотландии, а ныне тренера Гари Макаллистера избили в Лидсе. Произошло это, когда 54-летний специалист вместе с женой вышли из ресторана и ждали такси. Неизвестный напал на него с ножом.

Макаллистера сразу же доставили в больницу, где наложили десять швов. Сейчас он уже находится дома.

Напомним, что в настоящий момент Макаллистер является помощником Стивена Джеррарда в "Рейнджерсе". Также он известен своими выступлениями в "Ливерпуле", "Лидсе" и сборной Шотландии.