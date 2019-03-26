Конор Макгрегор ушёл из спорта: причастен ли к этому Хабиб?

Неожиданные новости пришли сегодняшним утром из Ирландии: самый популярный боец современности — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор — объявил о своей отставке. По словам Ноториуса, с ММА отныне покончено…

— Эй, парни, ловите быстрый анонс, — написал ирландский боец. — Сегодня я решил уйти в отставку в спорте, формально известном как ММА. Желаю всем моим бывшим коллегам успешно соревноваться. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнёрам по этому бизнесу уже в отставке. Поднимите за меня "Пинья коладу"!

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Что послужило причиной отставки 30-летнего спортсмена из Дублина, находящегося, даже несмотря на чувствительное поражение в октябре прошлого года от Хабиба Нурмагомедова, на пике своей славы?

Конор — один из самых честолюбивых когда-либо выходивших на поединки по ММА бойцов. В своей карьере Ноториус проигрывал лишь четыре раза. Первые два поражения пришлись на период дебюта в смешанных единоборствах и выступлений в британских промоушенах (в 2008 и 2010 году соответственно). С 2010 по 2016 год Макгрегор никому не проигрывал, став за этот период иконой ММА в мире и чемпионом UFC. 5 марта 2016 года ирландец неожиданно уступил вышедшему на коротком уведомлении Нейту Диасу. Фиаско в поединке со стоктонцем лишило покоя и сна Конора, круглые сутки мечтавшего о реванше. Спустя пять месяцев Макгрегор сумел расквитаться с Диасом и вернуть себе звание бойца № 1 на планете.

Впоследствии Ноториус стал двукратным чемпионом UFC, а также получил право на боксёрский поединок с непобеждённым Флойдом Мейвейзером, войдя в историю спорта… 6 октября 2018 года британец вернулся в ММА после двухлетнего перерыва, став претендентом на титул чемпиона UFC, которым к этому времени завладел Хабиб Нурмагомедов.

Чуда для поклонников Конора не случилось: Макгрегор был раздавлен российским Орлом, постучав в знак сдачи в четвёртом раунде. Крайне болезненное поражение в сверхпринципиальном сражении!

Конечно же, Ноториус в силу характера стал размышлять о реванше с Хабибом. Рематч хотелось увидеть всему миру, но… Судя по всему, этого уже не произойдёт. Это решение самого Макгрегора. Скорее всего, ирландец в итоге осознал, что Нурмагомедов обладает крайне неудобной для него техникой ведения боя, превзойти которую ему не по силам.

Возможно, Макгрегор ещё вернётся. Но вернётся в самый благоприятный для себя момент и с самым удобным противником. Точно не против Хабиба. И в этом действительно есть смысл. Лучше уйти из спорта не полностью деморализованным. Не так, как это сделала Ронда Раузи, ещё совсем недавно являвшаяся гораздо большей суперзвездой ММА, чем сам Макгрегор.