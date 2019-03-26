Две передачи Радулова помогли "Далласу" победить в гостях "Виннипег"

В регулярном чемпионате НХЛ "Даллас Старз" в выездном матче со счётом 5:2 победил "Виннипег Джетс".

В составе "звёзд" двумя результативными передачами отметился нападающий Александр Радулов.

Также ассистентский балл и своё 10-е очко в сезоне заработал другой российский форвард "Далласа" Валерий Ничушкин, на последней минуте матча поучаствовав во взятии уже пустых ворот.

По дублю у победителей оформили Радек Факса и Тайлер Сегин. Одну шайбу записал на свой счёт Эса Линделль. У хозяев площадки отличились Кайл Коннор и Патрик Лайне.

У Александра Радулова в 64 матчах регулярного чемпионата 63 (24+39) балла за результативность. Валерий Ничушкин за 54 игры нынешнего чемпионата не забросил ни одной шайбы. В его активе 10 (0+10) очков.

"Даллас" с 84 очками занимает седьмое место в Западной конференции.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Виннипег Джетс" — "Даллас Старз" — 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)