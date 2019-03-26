Стало известно, сколько заработала Загитова в этом сезоне

После победы на чемпионате мира 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова получила $65 тысяч в качестве призовых. За серебро на чемпионате Европы ей досталось $16 тысяч плюс $54 тысячи — за две золотые и одну серебряную медали в сериях Гран-при. Таким образом, общая сумма её призовых в этом сезоне составила $135 тысяч.

Напомним, что после победы на мировом первенстве Загитова стала первой российской фигуристкой, которой удалось завоевать все возможные трофеи в фигурном катании.