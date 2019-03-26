Стало известно, сколько заработала Загитова в этом сезоне

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Стало известно, сколько заработала Загитова в этом сезоне

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 Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

После победы на чемпионате мира 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова получила $65 тысяч в качестве призовых. За серебро на чемпионате Европы ей досталось $16 тысяч плюс $54 тысячи — за две золотые и одну серебряную медали в сериях Гран-при. Таким образом, общая сумма её призовых в этом сезоне составила $135 тысяч.

Напомним, что после победы на мировом первенстве Загитова стала первой российской фигуристкой, которой удалось завоевать все возможные трофеи в фигурном катании.

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