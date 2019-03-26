Макгрегор на продаже своего виски зарабатывает в три раза больше, чем в UFC

Об этом сообщил российский боец Пётр Ян, который также выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Российский боец Пётр Ян считает, что Конор Макгрегор потерял мотивацию в выступлениях в октагоне. Также он отметил, что основной доход ему приносит продажа виски.

Когда у человека есть всё, то зачем ему выступать в UFC? Он на продаже своего виски зарабатывает в три раза больше. В спорте нужно иметь мотивацию, а он её потерял. Плюс недавно он требовал долю от UFC, но они не пришли ни к чему общему Пётр Ян

Напомним, что сегодня Макгрегор объявил в социальной сети о том, что завершает карьеру в ММА. Глава UFC считает это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что он ещё вернётся.

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