Хабиб — об уходе Конора: В джунглях может быть только один король

Непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Конора Макгрегора об уходе из ММА. Из-за слов действующего чемпиона UFC создаётся ощущение, что решение ирландца его совсем не печалит.
В джунглях может быть только один король. Только один
Хабиб Нурмагомедов
There can be only one king in the jungle.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 26 марта 2019 г.
Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0
Напомним, что сегодня Макгрегор объявил в социальной сети о том, что завершает карьеру в ММА. Глава UFC считает это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что он ещё вернётся.
- Популярные
- По времени