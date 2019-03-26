Хабиб — об уходе Конора: В джунглях может быть только один король

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Хабиб — об уходе Конора: В джунглях может быть только один король

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Бойцы смешанных боевых искусств Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Фото: © Twitter/UFC News‏

Российский чемпион UFC наконец-то сделал твит о главном спортивном событии дня.

Непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Конора Макгрегора об уходе из ММА. Из-за слов действующего чемпиона UFC создаётся ощущение, что решение ирландца его совсем не печалит.

В джунглях может быть только один король. Только один

Хабиб Нурмагомедов

Напомним, что сегодня Макгрегор объявил в социальной сети о том, что завершает карьеру в ММА. Глава UFC считает это решение верным. В свою очередь Александр Емельяненко выразил мнение, что он ещё вернётся.

Конор Макгрегор ушёл из спорта: причастен ли к этому Хабиб?

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