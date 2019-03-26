Украине грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом

Международная федерация футбола (ФИФА) может наказать украинскую сборную из-за нарушения правил при натурализации игрока.

Сборной Украины по футболу могут засчитать технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом в отборочном турнире на чемпионат Европы из-за того, что были нарушены правила при натурализации бразильца Жуниора Мораеса.

Согласно одному из правил ФИФА, для изменения спортивного гражданства нужно прожить на территории страны в течение пяти лет без перерывов. Мораес же живёт на Украине четыре года и восемь месяцев.

Напомним, что Украина является лидером группы В в отборе на Евро-2020. С португальцами она сыграла вничью (1:1), а Люксембург победила со счётом 2:1.