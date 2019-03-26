Экс-игрок "Спартака" заинтересовал "Барселону"

Каталонский клуб может выкупить голландца Квинси Промеса у "Севильи" за 150 миллионов евро.

Голландский футболист Квинси Промес, летом 2018 года перешедший из "Спартака" в испанскую "Севилью", в ближайшее время может снова сменить команду. Журналист издания OK Diario Эдуардо Инд утверждает, что Промесом заинтересовалась сама "Барселона". Каталонцы активно просматривали игрока в матче квалификации Евро-2020 сборной Нидерландов с Германией.

После перехода в "Барсу" Кевина-Принса Боатенга потенциальный трансфер Промеса уже не кажется нереальным. Несмотря на то что в этом чемпионате Испании на счету Квинси всего один гол и четыре результативные передачи, "Барселону" подкупает универсальность голландца: он может сыграть на любой позиции в атаке, а также способен закрыть позицию левого защитника.

Если "Барселона" захочет активировать опцию выкупа Промеса, клубу придётся прилично раскошелиться. "Севилья" прописала в контракте футболиста сумму отступных в размере 150 миллионов евро, хотя купила его у московского "Спартака" всего за 20 миллионов.