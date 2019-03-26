УЕФА признал пас Ахметова пяткой лучшим приёмом дня

Выдающийся перформанс игроков сборной России в матче против Казахстана не остался без внимания УЕФА. Однако в организации отметили не дубль Черышева и не гол Дзюбы. Скиллом дня признали предголевой пас новичка сборной России Ильзата Ахметова, который изящно отправил в прорыв Черышева. Соответствующая запись появилась в твиттере УЕФА.
✨A classy touch from @TeamRussia's Ilzat Akhmetov 👏#EURO2020 #HisenseSkills @HisenseSports pic.twitter.com/22YeB3i6k4— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 25 марта 2019 г.
Сборная России одержала победу над Казахстаном со счётом 4:0. Для Ахметова этот матч стал вторым в составе национальной сборной России.
Связка Черышева и Дзюбы, дебют Ахметова. За такую сборную России не стыдно
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