УЕФА признал пас Ахметова пяткой лучшим приёмом дня

Красивая передача молодого футболиста ЦСКА стала предтечей третьего гола в ворота сборной Казахстана.

Выдающийся перформанс игроков сборной России в матче против Казахстана не остался без внимания УЕФА. Однако в организации отметили не дубль Черышева и не гол Дзюбы. Скиллом дня признали предголевой пас новичка сборной России Ильзата Ахметова, который изящно отправил в прорыв Черышева. Соответствующая запись появилась в твиттере УЕФА.

Сборная России одержала победу над Казахстаном со счётом 4:0. Для Ахметова этот матч стал вторым в составе национальной сборной России.

Связка Черышева и Дзюбы, дебют Ахметова. За такую сборную России не стыдно