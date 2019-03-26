Погребняк извинился за высказывания о темнокожих игроках в сборной России

Футболист "Урала" после заседания РФС принял решение комитета по этике и отметил, что не хотел обидеть бразильца Ари.

В Российском футбольном союзе прошло заседание комитета по этике, посвящённое рассмотрению высказывания Павла Погребняка. Нападающего "Урала" признали виновным. Он не стал оспаривать позицию РФС.

— Решение комитета по этике я принимаю. Никого не хотел обидеть. Конечно, за свой оборот речи я приношу извинения, — сказал Погребняк.

Дополнительных комментариев Павел давать не стал. От этого его предостерёг юрист, который отметил, что Погребняк как раз из-за неверно выбранных слов сегодня оказался на заседании комитета по этике.

Как ранее сообщал Лайф, нападающий "Урала" и бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную команду. Погребняк сказал, что не понимает, зачем бразилец Ари получил российский паспорт.

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов заявил, что высказывание футболиста попахивает расизмом. А Ари сказал, что Погребняк не заслуживает внимания. Бразилец признался, что в России чувствует себя как дома и планирует продолжать жить здесь и дальше.