Погребняка оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о натурализации

Футболиста "Урала" также наказали условной дисквалификацией до конца текущего сезона РПЛ.

Высказывания о выступлении натурализованного бразильца Ари за сборную России дорого обошлись форварду "Урала" Павлу Погребняку. Комитет РФС по этике провёл заседание, в ходе которого принял решение наказать футболиста. Штраф получился двойным. Во-первых, Погребняк обязан заплатить 250 тысяч рублей. Во-вторых, футболист должен примерно вести себя до конца сезона, так как ему дали условную дисквалификацию. В случае очередных нарушений она может превратиться в реальную.

Ранее футболист извинился за высказывания о темнокожих игроках в сборной России.

Как ранее сообщал Лайф, нападающий "Урала" и бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что не видит смысла в привлечении иностранцев к игре за национальную команду. Погребняк сказал, что не понимает, зачем бразилец Ари получил российский паспорт.

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов сказал, что высказывание футболиста попахивает расизмом. А Ари заявил, что Погребняк не заслуживает внимания. Бразилец признался, что в России чувствует себя как дома и планирует продолжать жить здесь и дальше.