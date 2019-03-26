Игрок НБА сломал ногу во время матча — видео

У баскетболиста "Портленда" диагностировали переломы сразу двух костей, ему потребуется операция.

Жуткую травму получил игрок клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Юсуф Нуркич. Босниец неудачно приземлился на ногу во время второго овертайма игры с "Бруклином". Центровой боролся за подбор под чужим щитом, а затем рухнул на паркет и уже не смог самостоятельно подняться. Перелом можно было диагностировать даже с трибуны.

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pGywtldAw2 — Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

Примечательно, что, пока на площадку спешили медики, травмированную ногу успел задеть арбитр матча. Баскетболиста унесли с площадки на носилках.

Спортсмену диагностировали открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Сроки восстановления центрового пока неизвестны.

До получения травмы Нуркич набрал 32 очка, сделал 16 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и 2 перехвата. Его команда в итоге победила со счётом 148:144.