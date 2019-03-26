Игрок НБА сломал ногу во время матча — видео

Жуткую травму получил игрок клуба НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" Юсуф Нуркич. Босниец неудачно приземлился на ногу во время второго овертайма игры с "Бруклином". Центровой боролся за подбор под чужим щитом, а затем рухнул на паркет и уже не смог самостоятельно подняться. Перелом можно было диагностировать даже с трибуны.
Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pGywtldAw2— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.
Примечательно, что, пока на площадку спешили медики, травмированную ногу успел задеть арбитр матча. Баскетболиста унесли с площадки на носилках.
Stay strong #BosnianBeastpic.twitter.com/rpS0od1c8b— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 26 марта 2019 г.
Спортсмену диагностировали открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Сроки восстановления центрового пока неизвестны.
До получения травмы Нуркич набрал 32 очка, сделал 16 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и 2 перехвата. Его команда в итоге победила со счётом 148:144.
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